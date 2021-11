La pluie de météores des Léonides est en cours ! Qu’est-ce que c’est, comment voir et tout ce qu’il faut savoir

Ces averses peuvent être vues n’importe quelle nuit pendant cette période

Pluie de météores des Léonides : La pluie de météores annuelle des Léonides a commencé cette année le 6 novembre et se poursuivra jusqu’au 30 novembre. On s’attend à ce que le pic d’activité pendant la pluie soit le 17 novembre, lorsque notre planète traversera la partie la plus dense des débris. Cela signifie que le 17 novembre, ce qui signifie mercredi prochain, les téléspectateurs pourraient voir des parties de ces débris cosmiques passer devant la Terre dans ce qui semblerait être un feu d’artifice dans le ciel. La pluie de météores est causée par les débris d’une petite comète connue sous le nom de 55P/Tempel-Tuttle, située dans la constellation du Lion. Cette comète met 33 ans pour orbiter autour du Soleil, selon un rapport d’IE.

Le rapport a cité la NASA comme disant que bien que les taux de cette douche puissent être aussi bas que 15 météores par heure, il comporte les météores les plus rapides qui peuvent généralement voyager à des vitesses aussi élevées que 71 km par seconde. Mais ce n’est pas tout. Ces météores sont de couleur vive, ce qui les a amenés à être également appelés boules de feu, et ils sillonnent près de l’horizon, c’est pourquoi ils sont souvent surnommés météores Earthgazer. La lumière qui fait que les météores sont appelés étoiles filantes par beaucoup est due à la friction qui existe entre la météorite et les molécules présentes dans l’atmosphère de la Terre.

Un autre aspect intéressant des Léonides est qu’environ tous les 33 ans, cette pluie de météores annuelle se transforme en une tempête de météores, qui devrait être transformée en un millier de météores par heure. La tempête Leonid Meteor de 1966 est unique et est rappelée par de nombreux passionnés et scientifiques de l’espace. « Les téléspectateurs en 1966 ont vécu une spectaculaire tempête Léonide : des milliers de météores par minute sont tombés dans l’atmosphère terrestre pendant une période de 15 minutes », note la NASA. La dernière fois que les habitants de la Terre ont été témoins d’une tempête de météores Léonide, c’était en 2002.

Ces averses peuvent être observées n’importe quelle nuit pendant cette période, étant donné que la nuit est sans nuages ​​et que la Lune n’est pas très brillante, et bien sûr, il n’y a pas beaucoup de pollution dans l’air, ce qui signifie soit des parcs d’État, des villes et des parcs nationaux ou les endroits plus éloignés de la ville sont de meilleurs endroits pour l’observation. La douche peut être mieux vue vers minuit. Les passionnés doivent cependant se rappeler qu’ils ne doivent regarder que Lion, la constellation, pour attraper la pluie de météores et que les yeux peuvent mettre environ 30 minutes pour s’adapter à l’obscurité, après quoi les météores peuvent être vus jusqu’à l’aube.

