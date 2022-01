La pluie et les vents forts donnent à Delhi sa meilleure qualité d’air en plus de 2 mois

Le moniteur de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre, SAFAR, a déclaré que l’IQA s’était amélioré dans la catégorie « modérée » en raison de la pluie.

Delhi a signalé vendredi sa meilleure qualité de l’air en plus de deux mois, les agences prédisant que la pluie et les vents forts pourraient donner la première « bonne » journée d’air de l’année samedi. L’indice de qualité de l’air (IQA) sur 24 heures de la ville était de 182, le meilleur depuis le 26 octobre, alors qu’il s’élevait à 139. Il était de 258 jeudi. Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais » et 401 et 500 « sévère ». Le moniteur de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre, SAFAR, a déclaré que l’IQA s’était amélioré dans la catégorie « modérée » en raison de la pluie. Plus de pluie et des vents plus forts samedi amélioreront encore la qualité de l’air dans la catégorie « satisfaisante » ou la catégorie « bonne ».

Cependant, une baisse de la température et de la vitesse du vent par la suite permettra une accumulation de polluants, a-t-il déclaré. Une saison de mousson prolongée et des précipitations record ont donné à Delhi sa meilleure qualité de l’air en octobre en quatre ans, mais la pollution de l’air en novembre a été la pire du mois depuis 2015. Décembre a enregistré la plus longue séquence de six jours de qualité de l’air « grave » depuis 2015. Pendant ce temps, le temps nuageux a poussé la température minimale de la capitale nationale jusqu’à 13,5 degrés Celsius, six crans au-dessus de la normale, vendredi. La température maximale s’est établie à 20,3 degrés Celsius.

Des pluies modérées sont probables dans la capitale samedi, a annoncé le département météorologique indien. L’observatoire de Safdarjung, considéré comme le repère officiel de la ville, avait enregistré mercredi 7,3 mm de pluie sous l’influence d’une perturbation occidentale. Une nouvelle WD entraînera des précipitations légères à modérées sur le Pendjab, l’Haryana, Delhi, le nord du Rajasthan et l’ouest de l’Uttar Pradesh au cours des deux prochains jours, a indiqué l’IMD.

