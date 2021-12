la pluie sera bientôt plus fréquente que les chutes de neige dans l’Arctique

12/05/2021 à 11:09 CET

Les pires présages sont sur le point de se réaliser. L’Arctique continue de se réchauffer plus rapidement que le reste de la planète et connaît des changements environnementaux sans précédent. Les scientifiques avaient déjà prédit que la pluie finirait par être plus fréquente que les chutes de neige dans l’Arctique. Mais ils ne pensaient pas que cela arriverait si vite. Des recherches récentes ont conclu que les précipitations sous forme de pluie dans cette région de la Terre augmenteront entre 30 et 60 % jusqu’en 2100. L’impact sera brutal et touchera l’ensemble de la planète. Le monde est en danger.

Une nouvelle étude menée par l’Université du Manitoba (UM), à laquelle ont également participé des scientifiques du National Snow and Ice Data Center (NSIDC), a révélé que le cycle hydrologique s’intensifiera tout au long de ce siècle, avec une plus grande évaporation due à l’expansion des zones d’eau libre. et plus de précipitations. Les changements seront plus importants et plus rapides que prévu.

Le réchauffement climatique accélérera la perte de glace de mer d’ici 2100. Les précipitations arctiques (sous forme de pluie) augmentent plus rapidement en raison de « l’augmentation du réchauffement climatique & rdquor ; et « transport d’humidité vers les pôles ».

Cette transition s’observe déjà dans le secteur atlantique de l’Arctique. L’augmentation des précipitations, dominée par les pluies, pourrait avoir « impacts prononcés sur le bilan massique de la calotte glaciaire du Groenland et le niveau mondial de la mer, le débit des rivières, l’étendue et l’épaisseur du pergélisol arctique, et par conséquent sur la flore, la faune et les systèmes socio-écologiques liés& rdquor;, prédisent les chercheurs.

Effets dévastateurs sur les animaux sauvages

Effets dévastateurs sur les animaux sauvagesL’augmentation des précipitations dans l’Arctique sera particulièrement importante à l’automne. Et dans la plus grande partie de l’océan Arctique, de la Sibérie et de l’archipel canadien. Le « domaine & rdquor; de la pluie arrivera une ou deux décennies plus tôt que prévu.

« Il y aura une nouvelle réduction de la durée de la couverture neigeuse de l’Arctique, qui influence la saisonnalité, les processus écosystémiques tels que la toundra verte, les populations d’animaux sauvages et les moyens de subsistance humains & rdquor;, indiquent les auteurs de l’étude internationale.

Ce sera comme le merlan qui se mord la queue : « La diminution de la couverture neigeuse aggravera encore le réchauffement de l’Arctique et de la planète grâce à la rétroaction de l’albédo, à l’augmentation des flux de CO2 en hiver et aux rejets de méthane du sol et au dégel du pergélisol & rdquor ;.

Tout cela affectera également l’humidité du sol et des eaux souterraines, qui à son tour influencera la risque d’inondation.

« La transition vers plus de précipitations affectera également la fréquence des pluie sur neige, qui peut être dévastatrice pour les populations de caribous sauvages, de rennes et de bœufs musqués et conduire à un diminution de la vie fongique& rdquor;, recueille l’étude.

La mortalité massive après des chutes de neige majeures aura d’importantes implications socio-écologiques, culturelles et économiques.

Cependant, tous les impacts ne seront pas négatifs, soulignent les scientifiques. Par exemple, la population d’oiseaux migrateurs a déjà augmenté de manière significative car l’Arctique est plus chaud et plus humide. Et il est censé faire encore plus à l’avenir.

Pluie au plus haut point du Groenland

Pluie au plus haut point du GroenlandLe changement du régime des précipitations dans l’Arctique implique, selon les chercheurs, que «des politiques d’atténuation plus strictes& rdquor;, comme les changements qui étaient attendus avec 2 °C de réchauffement climatique supérieur à l’époque préindustrielle, semblent désormais « possibles & rdquor ; même en dessous de 1,5°C de réchauffement climatique.

« Il y a d’énormes ramifications de ces changements, telles qu’une couverture neigeuse réduite, une fonte accrue du pergélisol, plus d’événements de pluie sur neige et une augmentation des inondations dues à l’augmentation du débit des rivières, qui ont tous implications sur les populations fauniques et les moyens de subsistance humains& rdquor;, souligne la chercheuse principale Michelle McCrystall du Earth Observation Science Center.

La transition vers une ère dominée par les pluies dans l’Arctique devrait commencer à des moments différents selon la saison et la région.

À l’automne, par exemple, le nouveau modèle utilisé dans cette étude prédit que le changement se produira entre 2050 et 2080, alors que les anciens modèles prédisaient qu’il se produirait entre 2070 et 2090.

Mais le changement est déjà en marche. Dans ce qui pourrait être considéré comme un présage, alors que les enquêteurs préparaient leur rapport, en août de cette année, la pluie est tombée pour la première fois de l’histoire au point culminant de la calotte glaciaire du Groenland.

« Le fait qu’il pleuve déjà au-dessus du Groenland, et que nous puissions avoir plus de pluie à l’avenir, est un peu un choc pour moi », note McCrystall.

« Et quand on dit que cela arrivera en 2100, cela semble long, mais ce n’est que de 80 ans. C’est la prochaine génération. ET si nous continuons avec la trajectoire actuelle, de nombreux problèmes pourraient survenir encore plus rapidement que nous ne l’avions prévu& rdquor;, ajoute.

Ce qui se passe dans l’Arctique affectera le monde

Ce qui se passe dans l’Arctique affectera le mondeL’étude, intitulée « Les nouveaux modèles climatiques révèlent des augmentations plus rapides et plus importantes des précipitations arctiques que les prévisions précédentes & rdquor ;, conclut que l’Arctique change si vite que la faune « peut ne pas être en mesure de s’adapter & rdquor ;, alerte Mark Serreze, co-auteur de l’étude et directeur du NSIDC.

« Ce n’est pas seulement un problème pour les rennes, les caribous et les bœufs musqués, mais aussi pour les gens du Nord qui en dépendent », ajoute-t-il.

L’équipe de recherche estime que si la planète parvient à rester en dessous de 1,5 ° C au cours de l’ère préindustrielle, certains des changements projetés pourraient ne pas se produire dans certaines régions de l’Arctique.

Mais il met en évidence que Si les politiques mondiales actuelles continuent d’être appliquées, la température moyenne de la planète pourrait être de 3 °C supérieure à l’époque préindustrielle d’ici la fin du siècle. L’impact serait brutal partout dans le monde

« Les nouveaux modèles sont on ne peut plus clairs : à moins que le réchauffement climatique ne s’arrête, l’Arctique sera plus humide à l’avenir ; les mers désormais gelées seront de l’eau libre et la pluie remplacera la neige & rdquor;, explique le co-auteur, le professeur James Screen de l’Université d’Exeter.

« Les gens peuvent dire : « Eh bien, qu’est-ce que cela a à voir avec moi ? » Eh bien, cela va vous affecter et, en fait, cela vous affecte déjà maintenant & rdquor;, insiste McCrystall. « Ce que les gens doivent comprendre, c’est que nous vivons dans une société mondiale où tout est interconnecté, et c’est également vrai pour le climat. Nous avons un climat mondial. Ainsi, ce qui se passe dans une région affectera ce qui se passe dans le reste du monde.& rdquor;, conclut.

