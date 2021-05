La plupart d’entre vous activent les options de développement sur vos téléphones Android

Crédit: Andy Walker / Autorité Android

Alors que les téléphones Android offrent de nombreux paramètres avec lesquels vous pouvez jouer pour personnaliser vos appareils, certains d’entre vous voudront peut-être plus de contrôle. Pour cela, vous pouvez accéder aux options du développeur sur vos téléphones en vous rendant dans la section à propos du téléphone dans le menu des paramètres et en appuyant à plusieurs reprises sur le numéro de version.

Une fois consultées, les options de développement vous offrent de nombreux contrôles granulaires sur votre téléphone Android. Par exemple, vous pouvez limiter les processus d’arrière-plan, simuler ou masquer des encoches, accélérer les animations et bien plus encore. Bien entendu, certaines de ces options ne sont comprises que par des professionnels qualifiés. Mais même si vous êtes un joe moyen, vous pouvez simplement faire quelques lectures supplémentaires en ligne et modifier les options de développement pour tirer le meilleur parti de vos téléphones Android.

Dans cet esprit, nous vous avons interrogé, nos lecteurs, pour vérifier combien d’entre vous activent les options de développement sur vos téléphones. Voici comment vous avez voté et ce que vous aviez à dire.

Activez-vous les options de développement sur votre téléphone?

Résultats

Étant les utilisateurs avancés d’Android que vous êtes, il n’est pas surprenant que la plupart d’entre vous activent les options de développement sur vos téléphones. 85% des 2665 votes que nous avons reçus dans notre sondage montrent que bricoler les options des développeurs est en effet votre truc.

Pendant ce temps, 14,1% d’entre vous n’utilisent pas du tout ces options. Il est possible que vous n’ayez jamais ressenti le besoin de peaufiner autre chose que ce que les paramètres réguliers ont à offrir et c’est très bien.

Vos commentaires

EeZeEpEe: Animation mise à l’échelle à 0,5x chaque fois que je reçois un téléphone.

Skifarterking: Première chose que je fais sur un nouveau téléphone ou une nouvelle installation. Cela a suivi de la réduction de l’animation et de l’activation de la BAD.

Joe Black: Oui, mais souvent, c’est juste pour microgérer l’audio Bluetooth.

Montisaquadeis: paramètres Bluetooth, débogage USB, mode sombre à l’échelle du système pour les applications qui n’en proposent pas, écran partagé pour les applications qui ne l’offrent pas. De nombreuses raisons pour lesquelles je l’activer sur mes appareils Samsung.

Ozzie Khoo: Lors du passage de One UI 2 à 2.5, Samsung a déplacé l’option «Désactiver le volume absolu» (c’est celle où il synchronise les commandes de volume de votre appareil Bluetooth, mais pour moi, j’ai trouvé préférable de séparer cette option car je pourrais être plus fine contrôler). Samsung a déplacé cela des paramètres Bluetooth vers les options pour les développeurs. Je préférerais vraiment qu’il reste dans les paramètres Bluetooth, donc je n’ai pas besoin d’activer les options de développement.

Derek Scott: (mode développeur) Forcer le mode sombre. Dois-je en dire plus?

ANTHONYinCALI: Bien sûr lol Cette mise à l’échelle de l’animation est si importante pour la sensation du téléphone. C’est comme la nuit et le jour.

thesecondeight: sur mon Moto G Power sous Android10, j’utilise les options de développement pour désactiver les animations, les mises à jour automatiques et changer le thème et les polices du téléphone.

EasyCare: je ne l’allume pas. La plupart des paramètres sont inutiles et Android est déjà bien (en plus, je ne suis pas un développeur), c’est donc une bonne chose qu’il soit toujours disponible en tant que choix, mais caché sous le numéro de version loin des utilisateurs moyens!