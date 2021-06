La plupart d’entre vous conserveront Google Photos après le changement de stockage

Nous avons maintenant dépassé le changement très important de la politique de stockage de Google Photos. Si vous êtes un utilisateur de Google Photos, vos photos de haute qualité et de qualité express sont désormais comptabilisées dans votre stockage gratuit de 15 Go. Si vous allez au-delà, vous devrez acheter plus de stockage sous la forme d’un forfait Google One. Un sondage précédemment mené sur Android Authority a suggéré que la plupart de nos lecteurs ne souhaitent pas payer un supplément pour le stockage de Google Photos.

Ainsi, à la lumière du nouveau changement de politique de stockage pour le service, nous avons pensé à vous demander si vous restiez avec Google Photos ou si vous passiez à un service alternatif. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Vous restez avec Google Photos ou vous changez ?

Résultats

Google Photos a de très bonnes fonctionnalités et en obtient également de nouvelles pratiques maintenant. C’est probablement pourquoi la plupart de nos lecteurs qui ont participé à notre sondage (52,2%) ont déclaré qu’ils resteraient avec Google Photos même après le changement de politique de stockage.

Environ 27 % des votants sur un total de 44 639 personnes interrogées dans notre sondage ont déclaré qu’ils ne savaient pas s’ils continueraient à utiliser Google Photos ou passeraient à un autre service.

Pendant ce temps, 20,4% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles passaient définitivement à une autre application, laissant Google Photos derrière elles.

Vos commentaires

tw : Je paie pour Google One depuis un certain temps maintenant, mais pas avec mon propre argent. Depuis que Google a défini des dates d’expiration sur l’application de récompenses Google. Je viens d’utiliser l’argent que je gagne là-dessus pour Google One. Chaque mois, je gagne environ 4 $ en répondant à des sondages Google.

Le Jrdiver : Bienvenue au pays des pixels. J’ai encore mes téléchargements gratuits depuis un certain temps sur mon 3xl, et mon ancien og xl peut également être abusé pour cela. Je dois ajouter que j’ai également une configuration de sauvegarde Nas car il est de toute façon plus facile à récupérer à partir du PC, mais les photos sont agréables à avoir pour essayer de trouver cette photo.

David Hansen : Passer aux moments Synology. En fait, je mets toutes mes affaires sur Synology qui fait face à Internet avec mon propre domaine, et je le configure également avec le serveur Mail Plus, Synology Drive et DS Audio.

Nguyễn Tri : Je ne suis pas satisfait du changement, mais il n’y a pas de meilleure option pour une gestion intelligente et pratique des photos.

Massimiliano Rubino : J’ai changé : Yandex photos téléchargement gratuit et illimité de photos depuis votre téléphone.

S Singh : Les gars, j’ai un forfait de 200 Go avec Google. Allez, vous dépensez beaucoup d’argent en téléphones. Quel est le problème avec un paiement mensuel à Google pour l’espace ?

danwat1234 : J’ai un vieux Pixel. Je vais transférer mes médias de mon téléphone principal vers celui-ci pour les télécharger occasionnellement sur Google photos.

Nenito : Je reste. J’aime les fonctionnalités et n’ai aucun problème à payer pour quelque chose que j’utilise. J’en ai eu marre d’utiliser des disques durs de cet âge et qui doivent être remplacés il y a des années. Je savais que Google irait dans cette direction et que les prix semblent assez justes.

Josh Daniels : Google Photos est génial. Mais l’une des raisons pour lesquelles j’ai acheté un téléphone pixel était le stockage gratuit de qualité d’origine. Mis à niveau vers un pixel 3a parce qu’ils ont promis que cela continuerait, mais ils ont changé de ton lorsque le 4 est sorti. Maintenant, il a été rétrogradé pour un stockage gratuit de haute qualité. Assez avec les mensonges. Heureusement, j’avais déjà acheté un Nas pour le stockage et les sauvegardes en 2017. Je viens de passer. Autoriser les deux jusqu’à ce que j’utilise quoi ? 17 Go ? Les photos que j’ai extraites (de 2016 à aujourd’hui) via des plats à emporter étaient de 27 Go.

tom4jean : heureusement, j’ai acheté 35 Go de stockage pour 5 $ par an à Google il y a quelques années. Ils ne vendent évidemment plus ce plan. Tant que je ne laisse pas le paiement expirer, je peux conserver ce plan indéfiniment. J’ai fini par acheter un NAS domestique, peut-être un peu plus cher au départ, mais avec le temps, il sera rentable et ouvrira davantage d’options pour le stockage de fichiers et l’hébergement de supports. Sans parler de la pleine propriété et du contrôle de mes fichiers.

Paul McMonagle : Je gaufre d’avant en arrière. J’ai des photos de 2008. Je les ai transférés de la copie papier au numérique, puis aux photos Google, puis j’ai commencé le passage aux photos Amazon. Cependant, Google Photos est beaucoup plus convivial et dispose d’une application multiplateforme plus intuitive et conviviale (mes enfants sont des utilisateurs d’Apple) pour l’école. Alors que faire? Je ne sais pas encore, mais c’est vraiment frustrant. Amazon, Google, iPhone travaillent ensemble pour le consommateur !

kvols : Google a pris l’habitude de créer un excellent service, de vous rendre accro, de le tuer ou au moins de le paralyser. J’ai vraiment apprécié Google Play Musique et je n’hésiterais pas à le recommander à qui que ce soit. YouTube Music, en revanche, est si limité et le mélange avec des vidéos sur YouTube est tout simplement stupide et ennuyeux. Google Photos était un excellent service, simple à utiliser, mais chaque fois que je l’utilise maintenant, je dois chercher où trouver des choses, juste pour voir qu’elles sont modifiées dans une autre mise à jour.

spacebar2011: Ce n’est pas du tout un accord injuste OMI. C’est probablement la meilleure offre cloud, les meilleures applications et les meilleurs outils d’édition. Bien supérieur aux photos iCloud, à OneDrive ou à tout ce que j’ai essayé. Je parle ici uniquement de photos. Le seul autre service d’une valeur incroyable est les photos Amazon incluses dans Prime, des fichiers photo originaux gratuits + illimités dans à peu près n’importe quel format, y compris les fichiers RAW. L’application est un peu nulle, mais je l’utilise sur le bureau pour sauvegarder automatiquement l’intégralité de mon catalogue de photographies.