La plupart d’entre vous détestent la marque gigantesque à l’arrière de votre téléphone

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Nous avons vu une tendance chez certains fabricants de smartphones à claquer leurs noms de marque ou leurs slogans à l’arrière de leurs appareils. Et nous ne parlons pas d’un tout petit bout de texte mais de lettres gigantesques qui dominent l’arrière du téléphone.

Certains des exemples les plus importants à cet égard incluent Realme (voir ci-dessus), Honor, ZTE et Poco. Nous espérons personnellement que les entreprises cesseront de faire cela, mais que pensez-vous de cette tendance? C’est le sujet de notre article sur les résultats du sondage aujourd’hui.

Que pensez-vous de l’énorme image de marque à l’arrière des téléphones?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 17 avril et 1 087 votes ont été exprimés au moment de la rédaction. Comme le montre le diagramme circulaire ci-dessus, ce fut une victoire écrasante pour le camp «Je déteste ça», avec 75% des voix. Il est facile de comprendre pourquoi lorsque vous regardez certains des exemples les plus flagrants de texte gigantesque à l’arrière des appareils.

Ceux qui étaient indifférents à cette pratique ne représentaient que 20% des voix, mais ils semblaient être une minorité vocale, la majorité des commentaires allant dans ce sens. Et comme nous l’avons noté dans l’article original, certains commentaires citent l’utilisation d’un étui comme une raison de ne pas se soucier de la marque collante.

Enfin, un peu moins de 5% des répondants (51 votes) ont déclaré qu’ils aimaient en fait d’énormes noms de marque / slogans au dos de leur téléphone. C’est plus que ce à quoi nous nous attendions, pour être franc.

commentaires

Montisaquadeis: Indifférent puisque j’utilise un étui de toute façon et donc couvre tout le dos.Jimi Mack: 9 sur 10 utiliseront un étui et ils le savent, alors quel est le problème. étui pour qu’ils puissent mettre ce qu’ils veulent sur le dos et je m’en fiche. JL T0x: Samsung, Apple, Motorola, Sony ont choisi des logos simples ou petits. Des noms de marque de logo extraordinairement grands OU une sorte de phrase inspirante est ce qui rend l’appareil ridicule et peut-être distrait des quelques caractéristiques extérieures distinctes dont il dispose. être intrusif.SyCoREAPER: D’accord. Mettez-le dans l’animation de démarrage ou sur la boîte ou quelque chose du genre, n’a pas besoin d’être collé sur l’appareil. Même si je ne le faisais pas, ce serait une petite raison de ne pas acheter de téléphone. Poco a des logos poco GÉANTS dans leurs téléphones, puis Xiaomi a l’un des plus petits logos de marque dans leur Redmi Note 10.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires! Faites-nous savoir ce que vous pensez des résultats et si vous avez d’autres réflexions sur le sujet.