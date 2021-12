La plupart d’entre vous envisagent d’acheter un nouveau téléphone l’année prochaine

Eric Zeman / Autorité Android

Les gens ne semblent pas pressés d’obtenir les smartphones les plus récents et les plus performants, notre propre sondage du mois dernier montrant que 60% des lecteurs interrogés ont un téléphone sorti en 2019 ou avant.

Mais maintenant que nous terminons l’année, nous voulions savoir combien de lecteurs pensent qu’ils passeront à un nouveau téléphone en 2022. Nous avons publié cette enquête la semaine dernière et elle a suscité beaucoup de réactions.

Prévoyez-vous d’acheter un nouveau téléphone en 2022 ?

Résultats

Plus de 6 500 votes ont été comptabilisés dans ce sondage, ce qui en fait l’un des sondages les plus populaires ce mois-ci. Il s’avère que plus de 60% des personnes interrogées prévoient d’acheter un nouveau téléphone en 2022, ce qui représente un chiffre assez important.

Fait intéressant, plusieurs commentaires de lecteurs indiquent que la série Galaxy S22 est le téléphone qu’ils achèteront en 2022. Mais nous avons également vu un lecteur dire qu’il achèterait un produit phare 2021 à un prix inférieur en 2022. C’est toujours une stratégie intelligente, en particulier si vous suivez la route Samsung et Google avec leurs engagements de mise à jour plus longs.

Pendant ce temps, environ 23,3% des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter un nouveau téléphone l’année prochaine. Les commentaires à l’appui suggèrent que les lecteurs sont soit satisfaits de leurs téléphones actuels, soit pensent que les appareils modernes font un pas en arrière en ne prenant pas en charge des fonctionnalités telles que l’extension microSD ou les ports 3,5 mm. Nous voyons même quelques lecteurs qui viennent d’acheter un téléphone en 2021 de toute façon et ne voient donc pas la nécessité d’une mise à niveau en 2022.

Enfin, près de 15 % des lecteurs interrogés disent qu’ils attendront de voir comment se déroulera 2022 avant de prendre la décision de passer à la version supérieure. C’est une approche compréhensible, car nous ne savons pas vraiment ce que de nombreuses entreprises ont dans leurs manches pour l’année prochaine.

commentaires

PhoenixWitti : Samsung semble revenir en arrière dans les fonctionnalités, donc je vais probablement m’accrocher à mon Note 20 Ultra. CR45H 0V3RR1D3 : vous envisagez de laisser Android derrière vous l’année prochaine, après avoir eu une romance de près d’une décennie avec lui. Avec un budget fixe, il me faudra donc jusqu’à la sortie de l’année prochaine pour économiser, beaucoup de temps pour continuer à faire des recherches. Mais, d’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, le transfert ne devrait pas être trop choquant, car la plupart des raisons pour lesquelles les gens aiment les appareils Android ne m’attirent plus. Julie : J’abandonnerai probablement mon Galaxy S9 pour le S22 Ultra. DBS : À moins qu’il n’y ait un téléphone sub-6″ avec un stockage extensible et une prise casque, digne de remplacer mon S10e, non. Ni l’année prochaine, ni en 2023, 2024 etc. CasperTFG : Je vais abandonner mon OnePlus 9 Pro pour le Samsung Galaxy S22 Note. Shizuma : Je vais attendre et voir, j’attends toujours que les fabricants abandonnent la stupidité qu’est le trou d’encoche/poinçon car je considère un trou dans les principales caractéristiques d’un appareil électronique comme 100% inacceptable, donc je n’en achèterai pas un qui a cette conception. Techngro : Oui, j’achèterai probablement le produit phare de l’année précédente. Il sera à 50% de réduction ou plus et fonctionnera toujours comme un champion. Japes : Avoir un Note 20 Ultra avec lequel je peux m’en tenir. Surtout si aucune nouvelle note ne vient. Et aucun autre progrès n’est fait dans les téléphones. Marco Studenski : J’ai acheté un Pixel 6 cette année et c’est mon téléphone préféré parmi tous ceux que j’ai possédés. Je suis assis assez pendant un petit moment, donc je passerai le 22. Leif Shantz : Probablement oui, j’attends que Google, Samsung, OnePlus ou TCL sortent leurs téléphones milieu de gamme. Ensuite, je passerai à celui qui a une longue politique de mise à jour et une batterie plus grosse que mon Pixel 3a actuel. Si l’iPhone SE 2022 sort avec une refonte, je pourrais emprunter cette voie. James Steevens : Je suis intéressé par le S22 Note Ultra, je dois de toute façon une mise à niveau. MarnixK : Je vais voir ce que le Pixel 6a a à offrir. J’ai fait un cycle de mise à jour annuel, mais c’est plus parce que je suis juste maladroit et que je casse mes téléphones accidentellement :s Si le pixel 6a est bon, je l’aurai probablement vers les vacances de 2022.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Que pensez-vous de ces résultats ? Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires ci-dessous.

