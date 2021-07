La plupart d’entre vous envisagent de passer à Windows 11

Microsoft a dévoilé Windows 11 le mois dernier, montrant une mise à jour Windows avec une nouvelle couche de peinture et plusieurs fonctionnalités bienvenues autrement. Entre la prise en charge des applications Android, la fonctionnalité Snap Layouts et les bureaux virtuels améliorés, il existe quelques excellentes inclusions ici.

Pourtant, une mise à jour majeure de Windows n’est guère une garantie que les consommateurs mettront à niveau. Après tout, nous avons déjà vu des utilisateurs retarder la mise à niveau de leur version de Windows pour diverses raisons. Néanmoins, nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority s’ils prévoyaient de passer à Windows 11. Voici ce que vous nous avez dit.

Prévoyez-vous de passer à Windows 11 ?

Résultats

Un grand total de plus de 3 800 votes a été exprimé après la publication du sondage le lundi 5 juillet. Et les résultats montrent que près des deux tiers des personnes interrogées prévoient en effet de passer à Windows 11. Ce n’est pas une surprise étant donné que les passionnés veulent souvent pour exécuter les dernières et meilleures mises à jour de la plate-forme. De plus, la nouvelle mise à niveau de Windows apporte en effet quelques fonctionnalités intéressantes.

Près de 20 % des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils prévoyaient une mise à niveau mais que leurs PC n’étaient pas compatibles. On pourrait penser que les consommateurs conservent leur PC plus longtemps, ce qui fait que cette option a potentiellement plus de votes. Là encore, nous avons assisté à une augmentation mondiale majeure des expéditions de PC en 2020 et 2021 alors que la tendance du travail à domicile a explosé pendant la pandémie. Certains lecteurs notent également dans les commentaires qu’ils font partie du programme Windows Insider et sont autorisés à installer des versions d’aperçu sur leurs machines non prises en charge pour le moment.

Enfin, 17,7% des personnes interrogées déclarent qu’elles ne prévoient pas du tout de passer à Windows 11. Nous avons déjà vu cette tendance se produire avec les précédentes mises à niveau de Windows, en raison de tout, des problèmes d’incompatibilité aux problèmes de performances. Pourtant, si ce n’est pas cassé, non?

commentaires

Eric Pearson : J’ai déjà mis à jour avec l’aperçu de dev insider. C’est plutôt sympa. Ne s’est pas encore écrasé, quelques ralentissements et problèmes cependant. L’aspect général et l’esthétique sont agréables. Andrew Zuo : Non, mais M$ va probablement me forcer de toute façon. OnAnIsland : Personnellement, j’en ai marre que Windows 10 soit toujours à moitié terminé et que les autres applications Windows ne fonctionnent donc pas. Ensuite, je suis passé au navigateur Microsoft et j’ai commencé à recevoir des publicités ciblées sur Facebook et des appels téléphoniques au sujet d’un projet de construction que j’étais en train de négocier. La divulgation sur l’application Facebook indiquait clairement que les informations provenaient du navigateur Microsoft et que si je sentais qu’il s’agissait d’un conflit d’intérêts, elles arrêteraient. Bon sang, c’était du harcèlement et c’était illégal. Je n’utiliserai aucun produit Microsoft d’ici la fin de l’année. Rui Rego : Utiliser 11 en ce moment ; D dev insider. C’est un travail en cours mais c’est ok! Techngro : Je ne sais pas vraiment si je vais mettre à niveau. Une fois le RTM sorti, je vais le tester un moment dans une machine virtuelle. Mais je vais probablement rester avec Windows 10 dans un avenir prévisible. La seule chose qui me ferait changer tout de suite, c’est si le sous-système Windows pour Android est aussi bon que le sous-système Windows pour Linux. Option bermudienne : j’ai un initié donc je pense l’avoir. Mon ordinateur est incompatible avec la version officielle, donc si je l’aime beaucoup, cela me donne une excuse pour mettre à niveau mon ordinateur, je suppose. James Mansell : Fonctionne très bien sur ma Surface Pro 6. Quelques ralentissements ici et là mais rien de majeur et aucun plantage

Merci d’avoir voté dans notre sondage et pour les commentaires ! Vous attendez-vous à ce que Microsoft assouplit la configuration système requise pour Windows 11 ?