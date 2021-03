La plupart d’entre vous envisagent la montre OnePlus

La OnePlus Watch est désormais officielle environ cinq ans après avoir été imaginée pour la première fois par la société. Ce n’est rien de révolutionnaire, mais marque la première incursion de la société dans le segment des montres intelligentes. Pour une montre intelligente à 159 $, elle contient un écran AMOLED de 1,39 pouce, 4 Go de stockage et une autonomie de deux semaines. Mais cet ensemble de fonctionnalités attire-t-il les lecteurs?

Dans un récent sondage, nous vous avons demandé si vous envisagiez d’acheter la montre OnePlus. Voici ce que vous nous avez dit.

Achèterez-vous la montre OnePlus?

Résultats du sondage OnePlus Watch

Contrairement à l’accueil timide de la série OnePlus 9, la OnePlus Watch a apparemment pas mal de fans. Plus de 1400 votes ont été comptabilisés et seulement 24,5% des électeurs disent qu’ils n’achèteraient pas la OnePlus Watch. C’est une part étonnamment importante, étant donné que OnePlus n’est en grande partie pas essayé dans ce segment.

36% des répondants étaient sur la clôture, répondant «peut-être» à la question posée. Un peu moins de 40% étaient plus assurés, nous donnant un «oui» retentissant.

OnePlus n’est pas en concurrence avec l’Apple Watch ou le Samsung Galaxy Watch 3, mais il visera les offres budgétaires d’Amazfit et Xiaomi. OnePlus a de bonnes chances dans ce combat particulier, mais si la montre ressemble à la bande OnePlus, vous voudrez peut-être chercher ailleurs un nouveau portable.

Voici ce que vous nous avez dit

Cometer: Plusieurs lacunes. Peu d’applications, pas de NFC. Manque certaines fonctionnalités de montre intelligente haut de gamme comme EPG et applications. Le problème que j’ai avec cet appareil est qu’il cible une niche dans une niche. Bien sûr, son prix est avantageux par rapport aux autres options et donne une autonomie décente. Mais c’est ça le problème. Il existe de nombreuses alternatives similaires bien établies.MOSSIE125: Ça a l’air vraiment bien, je ne peux pas attendre une comparaison approfondie. Si cela se cumule, j’obtiendrai probablement l’édition limitée à cause du verre saphir.Tennisfreak: Aucune mention de si cette montre fonctionnera avec n’importe quel téléphone ou non. Et si tel est le cas, aura-t-il toutes les fonctionnalités sur toutes les plates-formes ou devra-t-il être couplé avec des appareils OnePlus?

C’est tout pour notre sondage OnePlus Watch. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur la OnePlus Watch ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.