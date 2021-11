La plupart d’entre vous gardez un œil sur les normes de charge lors de l’achat de gadgets

Charger votre smartphone est un processus quotidien essentiel, il est donc très important de comprendre les protocoles impliqués. Les smartphones modernes prennent en charge divers protocoles, de l’USB-PD largement accepté aux solutions propriétaires d’OEM spécifiques. Mais considérez-vous les normes de charge prises en charge par un appareil avant de les acheter ? C’est une question que nous avons posée dans un récent sondage. Lisez la suite pour les résultats.

Tenez-vous compte des normes de charge lors de l’achat de gadgets ?

Résultats

Ce sondage est tombé à un peu moins de 1 300 votes après sa mise en ligne le 10 novembre. Les résultats suggèrent que la plupart des lecteurs envisagent de facturer des normes avant d’acheter un appareil. Alors que 30,6% pensent que les normes de tarification sont « agréables à avoir » mais pas essentielles, 50,5% des lecteurs les considèrent comme un « must ». Cela signifie que plus de quatre lecteurs sur cinq envisagent de facturer les normes dans une certaine mesure avant d’acheter une nouvelle technologie.

Cependant, certains lecteurs ne considèrent pas du tout les normes de tarification. Un peu moins de 19 % des personnes interrogées appartiennent à cette catégorie, ce qui suggère que d’autres facteurs, spécifications ou fonctionnalités sont plus importants.

Vos commentaires

Drone9 : Je suis plus intéressé de savoir s’il est livré avec un chargeur ou si l’OEM essaie de m’arnaquer. AS : Je ne devrais pas avoir à le faire. Les géants de la technologie devraient tous partager leur travail pour créer de meilleurs produits pour tout le monde. mejustsayin : Tant qu’il y a une recharge sans fil, je me fiche vraiment des normes. Gold Mine Bros : Personnellement, 18 watts me suffisent, rien de plus est un bonus. Quant au sans fil, 10 watts minimum. Nick V : Personnellement, je ne veux pas d’un téléphone qui se charge trop vite à cause de la dégradation de la batterie et de la chaleur qui endommage les composants internes. Je ne suis pas pour une charge lente, mais pour une charge « sensible ». Shizuma : Vraiment, je pense que nous avons besoin d’une loi qui stipule que si une entreprise décide de ne pas mettre de chargeur dans la boîte, elle est tenue d’utiliser la norme de charge USB-PD standard et non ses propres normes propriétaires stupides comme l’étaient toutes les différentes normes de charge. t aussi mauvais avant que vous saviez que le chargeur en boîte fonctionnerait correctement, mais maintenant vous ne l’avez plus.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats ou les normes de facturation, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.