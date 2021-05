La plupart d’entre vous laissent la rotation automatique désactivée

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

La section à bascule rapide de la nuance de notification est l’une des fonctionnalités les plus pratiques sur un smartphone aujourd’hui, vous donnant un accès transparent à une variété de paramètres importants. Et la rotation automatique est l’une des options que vous êtes assuré de trouver dans la section bascule rapide.

Mais la rotation automatique (c’est-à-dire via la bascule rapide ou le menu des paramètres système) est-elle réellement utilisée par de nombreuses personnes? Eh bien, nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority, et voici comment vous avez répondu.

Utilisez-vous la rotation automatique sur votre smartphone?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 7 mai et il a recueilli plus de 4 800 votes au moment de la rédaction. En publiant le sondage, nous avons dit que nous ne comptions pas en utilisant la petite invite de rotation automatique lors de la rotation de l’appareil comme ayant activé la rotation automatique. Certains téléphones ont également une option pour faire pivoter l’écran lorsque vous regardez une image, mais nous n’avons pas non plus considéré cela comme ayant activé la rotation automatique. Nous cherchions simplement à activer la rotation automatique via la bascule rapide ou via les paramètres système eux-mêmes.

En fait, un total de 60,69% des répondants ont déclaré qu’ils n’utilisaient pas réellement la rotation automatique sur leurs téléphones. À en juger par les commentaires, ces utilisateurs préfèrent la petite invite de rotation automatique ou les applications tierces à l’utilisation de l’option générale de rotation automatique.

Pendant ce temps, 39,31% des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils utilisaient toujours la rotation automatique sur leurs appareils. Les commentaires indiquent que la rotation automatique est pratique pour les personnes qui regardent fréquemment des vidéos, regardent des photos et extraient des documents.

commentaires

(• ̀ᴗ • ́) و: La rotation automatique est l’un des paramètres que je désactive lors de la configuration d’un nouveau téléphone et reste désactivée pendant toute la durée de vie de mon téléphone. L’indication de rotation qui apparaît en bas à gauche de l’écran lorsque vous tenez votre téléphone en mode paysage est l’une des choses les plus intuitives ajoutées à Android ces dernières années. Lol.Tennisfreak: Je laisse le mien tourner automatiquement, je ne vois aucune raison de l’éteindre. Je regarde beaucoup de vidéos sur mon téléphone et ce serait un PITA total en appuyant tout le temps sur le bouton de rotation. Microsoft Launcher fonctionne très bien avec l’orientation paysage et portrait, donc aucun problème avec cela non plus.Emmanuel: Quand Android a introduit le conseil / bouton de rotation intelligent, je l’utilise la plupart du temps pour que ce soit à moi au lieu des capteurs, ce qui est joli handy.KOLIO: Ultimate Rotation Control (voir Google Play Store) pour la victoire, contrôle la rotation sur une base par application.Bruce: J’utilise Tasker pour activer la rotation automatique pour certaines applications, puis la désactiver à nouveau une fois terminé. Fonctionne en arrière-plan et permet une expérience transparente.Debra RightIntwo Boykin: Je n’utilise pas de rotation automatique. Samsung a maintenant le petit commutateur automatique astucieux pour vous donner la possibilité de faire pivoter votre téléphone, donc ce n’est pas vraiment nécessaire à mon avis. La plupart des applications qui passeraient en plein écran et pivoteraient le font également automatiquement. Je trouve que cela perturbe le flux de tout ce que je fais si j’ai ce paramètre activé. L’Oracle: Toujours activé. Surtout pour regarder YouTube et lire des documents et des feuilles de calcul lors de vos déplacements.2Star Hoodlum: Locked. Sur mon téléphone, je lis ou j’écoute, donc verrouillé est parfait. Si je le fais, YouTube fait pivoter automatiquement l’écran en plein écran de toute façon, ce n’est donc pas un problème. Je regarde généralement des vidéos sur ma tablette, donc je les ai sur la rotation automatique.Eric Pearson: Je ne sais pas si la fonctionnalité est sur plus que les téléphones Pixel et Samsung, mais l’indicateur de rotation est où il en est.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Comment pensez-vous que Google et les OEM peuvent améliorer la fonctionnalité de rotation à l’avenir? Faites-nous savoir ci-dessous.