La plupart d’entre vous n’ont pas encore mis à niveau vers Windows 11, mais pourquoi ?

Windows 11 de Microsoft existe depuis un peu plus d’un mois maintenant, apportant avec lui une interface utilisateur révisée, une prise en charge des applications Android pour les initiés et de nouvelles fonctionnalités multitâches. Mais avez-vous pris la peine de mettre à niveau?

Eh bien, nous avons posé cette question dans un récent sondage demandant aux lecteurs s’ils ont fait le saut vers le dernier système d’exploitation de Microsoft. Les résultats sont maintenant là !

Avez-vous déjà effectué une mise à niveau vers Windows 11 ?

Résultats

Plus de 8 300 lecteurs ont voté après la mise en ligne du sondage le 5 novembre, et beaucoup d’entre eux ont déjà fait le saut. Plus d’un tiers des lecteurs (36,4%) déclarent avoir mis à niveau vers Windows 11 au cours de son premier mois, abandonnant Windows 10 et divers.

Les quatre options restantes n’étaient pas beaucoup séparées. Environ 13% des lecteurs n’ont pas encore mis à niveau mais envisagent de le faire, tandis que 16% n’ont pas du tout l’intention de mettre à niveau. Un peu plus de 17% affirment que leur PC n’est pas éligible pour la mise à niveau vers Windows 11, tandis qu’une proportion similaire de personnes interrogées pèse toujours le pour et le contre. En regardant les résultats dans leur ensemble, plus de 63% de nos lecteurs n’ont pas encore fait le saut vers Windows 11 pour une raison ou une autre.

Si vous pensiez que les résultats du sondage peignaient faiblement Windows 11, les commentaires martèlent ce sentiment. Les raisons pour lesquelles les utilisateurs ne procèdent pas encore à la mise à niveau incluent les craintes de compatibilité des programmes, la familiarité avec l’interface utilisateur de Windows 10 et les problèmes de confidentialité. Plus intéressant encore, certains lecteurs admettent qu’ils ont essayé Windows 11 mais sont revenus à son prédécesseur. D’autres admettent avoir abandonné la plate-forme de Microsoft, optant plutôt pour un système d’exploitation basé sur Linux. Il semble que Windows 11 soit plus difficile à vendre, du moins aux utilisateurs de Windows 10, que Microsoft ne l’aurait souhaité. Lisez quelques autres commentaires d’utilisateurs ci-dessous.

Vos commentaires

Richard Moore : Non. J’ai des applications d’enregistrement de musique et des outils de retouche photo avec du matériel associé qui fonctionne enfin comme il se doit sur 10. J’ai ma barre des tâches verticale. J’ai finalement tué Cortina et One, désactivé tout le cloud et l’extraction MS de mes données, et sécurisé et verrouillé les choses. 11 ressemble à un cauchemar qui fuit. user65 : Il manque une option : oui, mais j’ai ramené mon système à Windows 10. Yuer Mavhantothe : Je me soucie de mes applications et applications, pas du système d’exploitation. S’ils sont heureux, je suis heureux. Stan : Je n’ai pas encore mis à niveau et je ne prévois pas de le faire dans un avenir assez proche. Je suis d’avis que les tout nouveaux logiciels ou systèmes d’exploitation ne fonctionnent jamais aussi bien que le prétendent les affirmations. Je ne doute pas que Windows 11 y parvienne finalement, mais je ne cherche pas à gâcher mon flux de travail actuel en devenant le bêta-testeur gratuit de MS. Dans un an ou deux, je vais probablement l’essayer. Mais pour l’instant, Windows 10 fonctionne comme j’en ai besoin et je ne cherche pas à changer cela. Enhancedcrash: J’aimerais bien, mais le problème est que le processeur AMD entrave et honnêtement, il ne semble tout simplement pas nécessaire. Cela ressemble presque à une mise à jour inutile. Anbuvdm : Je suis passé à Linux. eszklar : Aucun de mes équipements NE PEUT exécuter Windows 11. J’ai un ordinateur portable Windows 10 et tout le reste sous Linux et ça me va. Du point de vue matériel, je suis personnellement plus intéressé par le SoC Apple Macbook Pro/Mini/iPad Pro de la série M. Kelderic : Non, car j’utilise plusieurs moniteurs et je ne regroupe pas les applications dans la barre des tâches. Shizuma : Non, la règle avec Windows est que toutes les autres versions sont mauvaises, et c’est cette autre version, où ils apportent des modifications importantes à l’interface de l’écran tactile lorsque Windows est principalement un système d’exploitation de bureau, tout comme avec Windows 8, puis finalement est revenu en arrière, donc j’attendrai Windows 12.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur Windows 11 ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.