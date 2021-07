La plupart d’entre vous n’ont pas rencontré de logiciels malveillants sur les téléphones Android

Alors que les logiciels malveillants peuvent facilement infecter les appareils Android et apparaissent également sur le Play Store sous la forme de mauvaises applications, iOS et l’App Store n’en sont pas non plus exempts. Cependant, beaucoup dépend aussi de la façon dont les gens utilisent leur téléphone, du type d’applications qu’ils téléchargent, des liens sur lesquels ils cliquent, des mises à jour qu’ils installent, etc.

Dans cet esprit, nous avons pensé à vous demander, à vous nos lecteurs, si vous avez déjà rencontré des logiciels malveillants sur vos téléphones Android. Voici ce que vous aviez à dire.

Avez-vous déjà rencontré des logiciels malveillants sur votre téléphone Android ?

Résultats

Nous avons reçu plus de 18 000 votes dans notre sondage sur notre site Web et notre chaîne YouTube. Les résultats montrent que même si les logiciels malveillants apparaissent souvent sur les téléphones Android, la plupart d’entre vous – 82,8% – n’en ont jamais fait l’expérience sur vos appareils.

Pendant ce temps, environ 9,53 % des personnes interrogées ont rencontré une forme de malware sur leurs téléphones Android il y a plus d’un an. Seule une poignée d’électeurs l’ont rencontré au cours de la dernière année et des six derniers mois. 3,477% des personnes interrogées ont déclaré avoir rencontré des logiciels malveillants sur leurs téléphones Android le mois dernier.

Ce que tu avais à dire

Thalapathy Thalapathy : Je fais des applications à chargement latéral. Mais je n’ai jamais rencontré de problème de sécurité ou de malware.

Albin : J’ai téléchargé des fichiers APK pendant des années, mais à partir de sites fiables et j’ai toujours utilisé un scanner gratuit bien classé – je me souviens d’un cas où un APK a été bloqué par BitDefender. Je n’ai pas considéré cela comme une « expérience » de la mauvaise application, mais d’une bonne détection et d’un blocage.

Killsmetosay : Je ne l’ai jamais eu à moins que je ne l’aie jamais remarqué.

Hadlee Simons : Je pense que la dernière fois que j’ai souffert d’un malware, c’était dans une unité d’examen en 2017, haha. Appareil LeEco qui contenait un logiciel publicitaire sommaire via le gestionnaire de fichiers, diffusant constamment des publicités pour adultes. Des unités échangées et la même chose a commencé à se produire. Mais rien sur un téléphone que je possède réellement, Dieu merci.

Dwight Chu : L’un des jeux du Play Store (et c’était choquant), l’application diffusait constamment des publicités via le navigateur, même si l’application était désinstallée, des publicités s’affichaient sporadiquement sur l’écran de verrouillage pendant les appels et l’utilisation normale du téléphone. L’essuyage d’usine normal n’a pas aidé. a dû utiliser oden pour essuyer le téléphone. J’ai également eu un problème similaire en chargeant avec acmarket sur un autre téléphone Samsung. Bizarrement, je n’ai jamais eu ce problème sur les téléphones Huawei ou Realme. Les téléphones Samsung qui avaient ce problème n’avaient pas le chargeur de démarrage déverrouillé, avaient des ROM personnalisées de rechange ou étaient enracinés.

Aravind Dnivara : Ayant utilisé 2 appareils dans le passé et en utilisant actuellement un, je n’ai jamais rencontré de malware. Je n’ai jamais téléchargé d’applications provenant d’autres sources et je garde toujours mon téléphone à jour et supprime tous les mois toutes les applications inutilisées. À part de petits problèmes (induits par le fabricant du téléphone) dans le système d’exploitation, je n’ai jamais rencontré de problèmes avec mon téléphone.