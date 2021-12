La plupart d’entre vous n’utilisent pas MagSafe, mais il a encore beaucoup de fans

Rita El Khoury / Autorité Android

L’année dernière, la gamme iPhone 12 d’Apple offrait une fonctionnalité plutôt intéressante baptisée MagSafe, avec un ensemble d’aimants à l’arrière des téléphones à utiliser avec des accessoires tels que des chargeurs, des étuis, etc.

La fonctionnalité est réapparue avec la série iPhone 13, tandis que les fabricants de boîtiers Android ont créé des boîtiers pour téléphones afin que les appareils Android puissent également utiliser les accessoires MagSafe. Les lecteurs utilisent-ils cependant MagSafe ? Nous avons posé cette question dans un récent article d’opinion sur la technologie, et voici ce que vous avez dit.

Utilisez-vous des accessoires MagSafe ?

Résultats

Le sondage a été publié dans notre article le dimanche 12 décembre, recueillant à ce jour 2 200 votes assez respectables. Le résultat? Eh bien, il s’avère que près de la moitié de tous les répondants (47,9%) déclarent avoir un téléphone Android et ne pas utiliser d’accessoires MagSafe. Cela représente le plus gros choix du lot.

Il n’est pas vraiment surprenant de voir que la plupart des utilisateurs d’Android n’utilisent pas de périphériques MagSafe, car la technologie n’est pas intégrée aux téléphones Android (vous obligeant à acheter un boîtier tiers).

La deuxième option la plus populaire était « J’ai un iPhone, oui », remportant près de 24 % des voix. Cela est logique étant donné que nous sommes sur notre deuxième génération d’iPhone prenant en charge la technologie de manière native et qu’il existe un riche écosystème d’accessoires compatibles.

Néanmoins, environ 15 % des votants déclarent avoir un iPhone et n’utilisent toujours pas la technologie. Vraisemblablement, ces utilisateurs sont soit satisfaits de leurs accessoires existants, ne connaissent pas ou ne se soucient pas de MagSafe, ou ont un appareil plus ancien qui ne le prend pas en charge.

Enfin, près de 13 % des personnes interrogées déclarent avoir un téléphone Android et utiliser des accessoires MagSafe. Des entreprises comme Moment proposent en effet des étuis qui permettent MagSafe sur des appareils comme la série Pixel 6 et la gamme Galaxy S21. Et avec des cas d’utilisation au-delà de la recharge sans fil, tels que le montage sur trépied, PopSockets, etc., nous pouvons voir pourquoi les utilisateurs d’Android pourraient vouloir se lancer dans l’action.

Quand on regarde les choses sous un autre angle, près des deux tiers des lecteurs interrogés disent qu’ils n’utilisent pas MagSafe sur les appareils Apple ou Android. Mais un peu plus d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir utilisé la technologie sur leur iPhone ou leur téléphone Android.

Albin : Peut-être qu’il l’a manqué, mais je n’ai vu aucun MagSafe comparable à la gamme de Moto Mods pour la série Moto Z (maintenant abandonnée). Ma batterie 3000mAh Mophie s’enclenche instantanément et double les 3000mAh intégrés, et si Moto s’était engagé dans la gamme de téléphones, j’en aurais d’autres. Cody et William Murphy : C’était la première fois que la recharge sans fil avait du sens pour moi, c’était avec magsafe. Pourquoi acheter un chargeur plus encombrant qui est plus difficile à utiliser lorsque le port est plus simple. Je sais que c’est un signe avant-coureur du téléphone sans port (frisson), mais c’était l’étape de chargement sans fil nécessaire pour avoir un sens en tant que norme. Sinon mon iPhone SE en aluminium était parfait. Paul Amarok : Oui, j’attends toujours la livraison de mon étui P6P Moment. J’ai pré-commandé avant la sortie et maintenant ils disent qu’il ne sera pas disponible avant janvier. J’ai des chargeurs sans fil configurés pour mon iPhone de travail et maintenant Pixel 6 Pro. En attendant, j’utilise actuellement le portefeuille Ghosteks Slide off. Les fabricants de boîtiers Android s’il vous plaît, aimez Moment et proposez quelque chose de similaire ! Skifarterking : Je voudrais l’utiliser pour les accessoires mais pas pour la recharge. Le sans fil est trop lent et n’est pas économe en énergie. maySid : Un problème que la plupart des gens ont avec MagSafe, c’est qu’il s’agit d’un standard Apple et que la plupart des utilisateurs d’Android que j’ai vus ne préfèrent pas ce que fait Apple ! Étant à la fois un utilisateur d’iPhone et d’Android, j’aimerais avoir la prise en charge de magsafe sur mes deux appareils, et davantage d’accessoires comme le chargeur magsafe pour résoudre les problèmes d’alignement qui affectent les chargeurs sans fil…

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Souhaitez-vous que les téléphones Android prennent en charge MagSafe de manière native à l’avenir ? Donnez-nous votre avis ci-dessous.

