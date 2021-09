La plupart d’entre vous payez déjà pour un streaming musical sans perte

Le streaming de musique sans perte a été un incontournable des principaux services de streaming au cours des deux dernières années, loin de Tidal étant le seul service majeur à offrir cette fonctionnalité.

De nos jours, Apple Music, Amazon Music et Deezer proposent tous un streaming musical sans perte. Vous devez payer un supplément pour cette fonctionnalité dans certains cas, alors les lecteurs d’Android Authority sont-ils prêts à dépenser pour cette option ? C’est ce que nous avons demandé il y a quelques jours, et voici comment vous avez répondu.

Payeriez-vous pour un streaming musical sans perte ?

Résultats

Le sondage a été publié le 4 septembre, accumulant près de 2 000 votes au moment de la rédaction. Le choix le plus populaire? Eh bien, environ 55 % des personnes interrogées déclarent qu’elles paient déjà pour un streaming musical sans perte. Curieusement, seuls quelques commentaires pointent vers une plateforme de streaming payante spécifique (Tidal et Qobuz).

Pendant ce temps, environ 26% des lecteurs interrogés rejettent l’idée de payer pour un streaming sans perte, affirmant que cela n’en vaut tout simplement pas la peine. C’est une approche compréhensible, surtout lorsque la différence entre la musique avec et sans perte est difficile à discerner pour de nombreuses personnes (en particulier via Bluetooth).

Enfin, 18,5% des personnes interrogées déclarent qu’elles sont sur le mur de payer pour des services de streaming sans perte. Cela suggère peut-être que les gens sont effectivement intrigués par une musique de meilleure qualité, mais ne savent pas si cela en vaut la peine ou s’ils remarqueront réellement une différence.

Il convient également de garder à l’esprit que ces types de sondages attirent souvent les passionnés plutôt que le consommateur moyen. Néanmoins, cela suggère que le streaming musical sans perte a déjà beaucoup de fans.

commentaires

Owen : Personnellement, même avec mon Hifiman Sundaras, j’ai fait un test ab en ligne de VS sans perte 320kbps (le lien m’échappe à l’atm), et je n’ai eu qu’une poignée de bonnes suppositions. Je ne nie pas que sans perte sonne mieux techniquement, c’est juste que je ne pouvais pas vraiment faire la différence sur une belle paire d’écouteurs filaires. Une fois que vous ajoutez Bluetooth au mélange, je pense que le streaming sans perte serait un peu inutile, imo. Tapis magique : Non, cela n’en vaut pas la peine pour 99% des gens, mais il a un bel effet placebo et beaucoup de gens aiment prétendre qu’ils sont audiophiles et qu’ils peuvent faire la différence. En réalité, cela n’a de sens que pour les professionnels et les audiophiles sérieux. Albin : Pas un “audiophile”, il y a des années, j’ai rippé mes CD, d’abord environ la moitié vers l’ancien WMA, puis le reste vers un MP3 de meilleure qualité, et franchement, je n’entends pas beaucoup de différence qualitative en les lisant dans n’importe quel format sur un équipement domestique, ou d’ailleurs en écouter certains sur les services Naxos ou d’autres services de streaming. Bien qu’il soit agréable d’avoir la même musique sur mobile, le « maillon le plus faible » des performances de jeu hors de la maison est le bruit ambiant. Je remettrais en question les revendications d’une expérience audio sans perte à n’importe quel prix en marchant dans une rue de la ville, dans les transports en commun ou même dans la plupart des voitures particulières. Colinashley : J’adore le passage à la musique en streaming (et aux livres et films). Moins d’encombrement dans la maison; Je peux essayer à peu près n’importe quel artiste à la volée sans avoir à envisager d’abord l’achat ; Je ne dépense jamais d’argent pour un album que je découvre que je n’aime pas ; et je peux immédiatement écouter ma collection partout où j’ai une collection Internet (ou pas de connexion si elle est enregistrée localement). Ma collection ne se compose désormais que d’albums non disponibles en streaming… ainsi que de quelques reprises de LP que j’adore. Daniel Mccarthy: J’utilise qobuz..thru une haute qualité.yamaha, Kef mis en place. Côte à côte avec Spotify utilisant la même piste..il y a une différence..mais c’est léger..la position des instruments dans le mix…mais le fait est que je ne peux pas dire que c’est mieux..juste différent..mais je me sentir mieux en utilisant qobuz..comme pour les plateformes de streaming..une valeur incroyable, le nombre d’artistes que je découvre est incroyable…si je devais acheter tout ce que j’écoute maintenant, je serais fauché. Drone9 : améliorez d’abord la stabilité de votre connexion Bluetooth.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Que pensez-vous de ces résultats ? Faites-le nous savoir via la section commentaires.