La plupart d’entre vous pensent que les données de votre tracker de fitness sont assez bonnes

Les trackers de fitness doivent généralement être fiables, car la dernière chose que vous voulez, c’est que vos kilomètres accumulés, les mesures prises et plus soient complètement incorrectes. Mais à quel point faites-vous confiance aux données des capteurs de votre tracker?

C’est le sujet de notre dernier article sur les résultats du sondage, car nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority s’ils pensaient que les données des capteurs de leur tracker de fitness étaient exactes. Voici comment vous y avez répondu.

Faites-vous confiance aux données des capteurs de votre bracelet d’activité?

Résultats

Nous avons publié le sondage le jeudi 29 avril et il a recueilli plus de 2540 votes. Un grand total de 56,6% des répondants ont estimé que leurs données de suivi de la condition physique leur donnaient une bonne idée générale de leurs paramètres. La plupart des lecteurs interrogés ne s’attendent clairement pas à des résultats parfaits, mais sont toujours satisfaits de ce qu’ils obtiennent.

Pendant ce temps, un peu plus d’un quart des répondants ont déclaré qu’ils étaient en fait sceptiques quant aux mesures de leurs trackers de fitness. Nous ne sommes pas surpris que tant de gens aient ressenti cela, en particulier après que des appareils tels que le Fossil Hybrid HR et l’Amazfit GTS 2 et GTR 2 aient présenté des lectures fragmentaires dans nos critiques.

Enfin, 17,4% des lecteurs interrogés ont estimé que leurs données de suivi de la condition physique étaient en effet exactes. Et c’est compréhensible avec des appareils tels que l’Apple Watch et le Garmin VivoActive 4 qui méritent des éloges pour un suivi précis dans nos critiques.

commentaires

saimin: Ma montre Garmin avec GPS intégré est beaucoup plus précise que la Fitbit de ma petite amie qui repose sur le GPS de son téléphone. Les distances sur ma montre sont toujours à moins de 5% de ce que Google Maps calcule, tandis que ses distances sont toujours de 10% à 30% de haut, même lorsque nous parcourons le même itinéraire ensemble. je l’utilise vraiment comme moniteur de fréquence cardiaque pendant que je m’entraîne. Et pour cela, je sais avec certitude que c’est en fait très précis. Je vais en dialyse trois fois par semaine où ma tension artérielle et ma fréquence cardiaque sont vérifiées toutes les 30 minutes. Le plus souvent, mon tracker est mort sur ou dans un couple de BPM. Quant aux autres métriques, je m’en fiche. Pour le cyclisme, j’ai un ordinateur dédié et Strava. Je fais confiance à ceux-ci beaucoup plus.perico_jones: Supposons qu’ils soient un peu décalés, mais je me soucie juste de savoir si je suis arbitrairement au-dessus ou en dessous de 20K pas en un jour, pas si j’ai fait 20000 ou 200005. suivi général des données de fitness (pour soi-même et pour les entreprises multinationales) à d’autres, mais a acheté un lecteur de doigt SPO2 de qualité grand public non connecté à la suite du grand article du NYT il y a un an, pour avertir un faible taux d’oxygène dans le sang pour un COVID-19 autrement asymptomatique, pour un traitement précoce. Les tests professionnels sont de routine lors de l’enregistrement médical. L’appareil domestique est abordable et précis dans la mesure où les lectures au milieu des 90 sont «sûres» et des chutes soudaines signifieraient appeler le médecin.Bryan Hill: Certainement, Apple Watch a eu une mauvaise lecture pour moi, en particulier sur le nombre de pas et «l’exercice» comme il utilise un décompte très clément.

Merci d’avoir voté dans notre sondage sur le suivi de la condition physique et d’avoir laissé des commentaires. Que pensez-vous des résultats finaux? Faites-nous savoir ci-dessous.