La plupart d’entre vous pensent que les pliables seront le “nouveau courant”

Samsung mise beaucoup sur les téléphones pliables, allant jusqu’à ignorer le produit phare du Galaxy Note au profit des appareils Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. En fait, le chef de la téléphonie mobile TM Roh est allé jusqu’à dire que les pliables sont “le nouveau courant dominant”.

Est-ce quelque chose avec quoi nos lecteurs sont d’accord, cependant? Nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority s’ils pensaient que les pliables sont en effet «le nouveau courant dominant», et voici comment vous avez voté.

Les pliables sont-ils vraiment le « nouveau courant dominant » des smartphones ?

Résultats

Nous avons publié ce sondage le 13 août et un peu plus de 3 300 votes ont été comptés jusqu’à présent. Le résultat le plus populaire ? Eh bien, 41% des personnes interrogées ont déclaré que les pliables n’étaient pas encore le nouveau courant dominant, mais qu’ils le seraient.

En regardant le paysage pliable actuel, c’est un choix compréhensible. Les pliables les plus populaires aujourd’hui ne semblent pas atteindre des chiffres comparables aux téléphones phares populaires. Nous doutons également que la majorité des gens voient réellement beaucoup de pliables dans la nature. Pourtant, de plus en plus de marques se lancent en 2021. Il semble donc que le seul moyen soit d’augmenter en termes de chiffres de vente.

Pendant ce temps, 32,6% des lecteurs disent que les pliables ne sont pas du tout le nouveau courant dominant. Les commentaires suggèrent que le poids et l’épaisseur, la durabilité, la durée de vie de la batterie et le prix vont tous contre les pliables qui gagnent le statut de grand public.

Enfin, 26,2% des personnes interrogées déclarent que les pliables sont en effet le nouveau courant dominant. Je peux tout à fait voir pourquoi les lecteurs voteraient pour cette option. Après tout, les appareils comme la série Galaxy Z Fold sont plus lourds, plus chers et ont des écrans fragiles par rapport aux smartphones traditionnels, mais la possibilité d’avoir une tablette dans votre poche est un grand plus.

commentaires

Techngro : Pas avant que le prix ne baisse. Leo : Seulement après qu’Apple arrive dans deux ans avec un iPhone pliable appelant « écran superposé » ou des trucs comme ça et disant que c’est leur grande innovation. Melissa K : Le seul problème que j’ai eu avec mon Z2, *touchons du bois*… les supports de téléphone. Je tourne des vidéos de contenu et je ne peux pas utiliser ce téléphone sur un trépied ni sur un support à cardan (Ronin SC). Suuuper aggravant. ((Il est trop épais lorsqu’il est fermé)) J’ai trouvé un support de voiture qui le maintient solidement ! …Malheureusement, il tombe en panne de temps en temps à cause du poids du téléphone. Si nous « mainstreamons » les pliables, pouvons-nous s’il vous plaît avoir les accessoires pour eux ? ! ? Thomas Waznis : Moins de prix et plus de mémoire nécessaire d’abord eszklar : Le prix est la clé pour moi. Un prix « grand public » de, disons, 1 000 $ US, rend cette solution plus viable pour l’adoption. Reste à savoir si Samsung sort un Flip/Fold « non premium », Microsoft baisse le prix du Duo 2 ou Google entre dans le jeu pliable à 1000 $. Il faudra voir. Robert Palmar : Je pense que le chef des mobiles de Samsung voulait dire que les pliables sont le nouveau courant dominant en plus des autres courants. Il pensait plutôt à la classe des appareils pliables. Depuis que les prix descendent sur Terre, les pliables ne doivent plus être considérés comme des appareils exclusifs et sont plus courants comme les autres téléphones grand public. Igor Božović : Ceux comme le Z flip finiraient par devenir assez bon marché et suffisamment durables pour se généraliser. Zut, ils sont dans Star Trek Joe Black : je dirais : peu importe le prix, je ne m’en soucierai pas pendant très longtemps – car le prix, la taille, la durabilité, la durée de vie de la batterie, etc., toutes ces choses sont compromises . Quand j’ai quelque chose qui fonctionne et que je veux le remplacer par quelque chose… il est assez logique que « la nouvelle chose » soit meilleure… une mise à niveau… et elle est actuellement loin d’être meilleure que le combiné standard. anonyme 42 : Bien sûr, quand Apple fabrique enfin un iPhone ou un iPad pliable.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires ! Que faudrait-il pour que les pliables deviennent plus populaires que les téléphones phares traditionnels ? Faites-nous savoir ci-dessous!