Cela fait plus de deux ans que les États-Unis ont institué une interdiction commerciale contre Huawei, invoquant des problèmes de sécurité pour sanctionner les divisions réseau et grand public du fabricant chinois. Cela a entraîné la perte de l’accès de la marque aux fournisseurs clés (y compris le partenaire de fabrication de puces TSMC) ainsi qu’à l’assistance de Google.

Les États-Unis viennent de mettre en œuvre une autre loi ciblant Huawei (et d’autres) la semaine dernière, mais nous nous sommes demandé ce que les lecteurs d’Android Authority pensaient de la situation actuelle. Nous avons ensuite mené un sondage, et voici comment vous avez voté.

L’interdiction de Huawei doit-elle être renforcée ou assouplie ?

Résultats

Notre sondage a recueilli un peu plus de 1 200 votes au moment de la rédaction, et environ 57 % des personnes interrogées ont déclaré que l’interdiction de Huawei devrait être complètement abandonnée. Cela est compréhensible pour les fans de Huawei en particulier, car nous avons vu du matériel fantastique comme les séries Mate X2, Mate 40 Pro et P50. Ainsi, l’abandon de l’interdiction américaine ouvrirait la porte à davantage de fournitures de chipsets et à une intégration très importante de Google.

Pendant ce temps, environ 25% des lecteurs interrogés étaient en faveur du durcissement de l’interdiction. Enfin, environ 17 % des personnes interrogées ont déclaré que l’interdiction devrait être assouplie plutôt que renforcée ou complètement supprimée.

Si vous regardez les choses sous un autre angle, environ 74% des lecteurs interrogés sont favorables à l’abandon ou à l’assouplissement de l’interdiction de Huawei. Tout cela suggère que les sanctions actuelles sont pour la plupart impopulaires parmi les lecteurs d’Android Authority.

Drone9 : Tant d’années de politique politique et toujours aucun rapport officiel, preuve ou découverte documentée n’a jamais été présenté. Quelle blague. Avieshek : Cela devrait être resserré : Pour l’équipement du réseau car c’est votre article principal. En ce qui concerne l’électronique grand public, pourquoi ne pas commencer avec une nouvelle image de marque comme PUBG l’a fait avec India Ban – l’argent est à vous, ils ne gèlent pas vos comptes ? C’est plus rapide que de saigner plus d’argent. Albin : Ici, au Canada, le gouvernement fédéral a « déchaîné la rondelle » sur la décision de savoir si Huawei peut passer un contrat pour la construction du réseau 5G (c’est déjà important dans l’infrastructure 4G existante) – résolution de la détention de Meng (CFO), l’administration Biden la poursuite de l’interdiction de Trump et les problèmes de partage de la sécurité de « Five Eyes » (y compris l’Australie et le Royaume-Uni) ont mis les bouchées doubles et seront négatifs pour Huawei. La conséquence est probablement des années de retard et des coûts supplémentaires pour les consommateurs canadiens pour la construction, s’appuyant sur les concurrents européens avec une capacité beaucoup plus limitée et une technologie plus chère. Pas dans ma compétence de décider si les problèmes de sécurité légitimes concernant la Chine pourraient être traités de manière rationnelle s’il y avait moins d’idéologie et de jeu commercial en jeu.

Merci d’avoir voté pour ce sondage. Pensez-vous que l’interdiction de Huawei sera bientôt levée ou assouplie ? Faites-nous savoir via les commentaires ci-dessous.

