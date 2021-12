La plupart d’entre vous pensent que l’Oppo Find N est un truc chaud

Robert Triggs / Autorité Android

Oppo a annoncé le téléphone pliable Find N la semaine dernière, montrant un pliable de style livre qui est nettement plus petit que le Galaxy Z Fold 3. Il semble vraiment répondre à l’un des principaux bugbear des appareils de style Fold (qu’ils sont tout simplement trop volumineux) .

Qu’avez-vous pensé du premier téléphone pliable commercial d’Oppo ? Nous avons publié notre sondage la semaine dernière, et voici comment vous y avez répondu.

Oppo Find N : Chaud ou pas ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 15 décembre, avec un peu plus de 1 000 votes comptés à ce jour. Le résultat? Eh bien, il s’avère que 72% des personnes interrogées pensent que le Find N est un appareil chaud.

Les commentaires des lecteurs soutenant le pliable d’Oppo semblent généralement indiquer que la taille plus petite est un argument de vente important. Certains commentaires ont également fait l’éloge du prix d’environ 1 200 $, bien qu’il s’agisse d’un prix pour le marché chinois. Et nous savons que les prix chinois ont tendance à être nettement inférieurs aux prix mondiaux.

Sinon, 28% des lecteurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas impressionnés par l’Oppo Find N. Au moins un commentaire de lecteur suggère qu’Oppo est peut-être devenu trop petit avec le pliable, offrant ainsi un écran pliable plus petit.

Ce n’est pas la première fois que nous publions un sondage lié à Find N sur le site Web. Nous avons précédemment demandé aux lecteurs ce qu’ils pensaient de l’écran du smartphone pliable et environ 88% des personnes interrogées ont déclaré l’avoir aimé. Ainsi, ce dernier sondage indique une réception un peu moins positive lorsque l’appareil a été complètement lancé et que tous les détails étaient connus.

Techngro : Je pense que le rendre tellement plus petit va à l’encontre du but d’avoir un pliable. Lorsque j’en ouvre un, je veux un appareil de la taille d’une tablette. C’est à peine plus grand que mon téléphone actuel tourné sur le côté. Je passerais. Smanny : Pour 1 200 $, vous semblez en avoir beaucoup pour ce prix-là. eszklar: En termes de facteur de forme, je préfère celui-ci au Fold 3. Curieux de voir s’il parviendra un jour à l’Ouest. Je m’interroge également sur le pliable de Google, s’il est effectivement développé. MarnixK : J’aime le facteur de forme plus petit et l’écran plus plat, mais je pense toujours que l’offre de Samsung est meilleure. Prix ​​sympa quand même ! Otis P. : Je préfère de loin la taille globale et le facteur de forme du Find N au Fold 3 ; sauf pour la taille de la lunette et la perforation apparemment grande. Mais venant d’un appareil One Plus, je n’ai aucune envie d’utiliser le système d’exploitation d’OPPO. De plus, en tant qu’appareil de première génération, il y aura inévitablement des choses qui se présenteront, j’attendrais donc certainement les itérations ultérieures avant de l’envisager. Canad-IAN : Cela ressemble à un excellent appareil. Samsung doit se lever et en prendre note. Tennisfreak : Je pense que le facteur de forme est sacrément proche de la perfection. J’aime aussi le fait que c’est 500 $ moins cher qu’un Fold Z aussi !

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Prévoyez-vous d’acheter un téléphone pliable en 2022 ? Faites-nous savoir ci-dessous.

