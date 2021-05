La plupart d’entre vous utilisent des gestionnaires de mots de passe tiers

La Journée mondiale des mots de passe a eu lieu le 6 mai et pour marquer l’occasion, nous avons mené un sondage sur notre site Web demandant à nos lecteurs s’ils utilisent un gestionnaire de mots de passe sur leurs appareils. Certains navigateurs et appareils sont dotés de gestionnaires de mots de passe intégrés qui vous aident à remplir automatiquement vos mots de passe. Vous pouvez également utiliser un gestionnaire de mots de passe tiers pour stocker vos mots de passe sensibles ou vous aider à générer des mots de passe plus sécurisés pour vos comptes en ligne.

Alors, lequel utilisez-vous? Ou êtes-vous quelqu’un qui n’utilise aucun gestionnaire de mots de passe? Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Utilisez-vous un gestionnaire de mots de passe sur l’un de vos appareils?

Résultats

Nous avons reçu un total de 3829 votes dans notre sondage sur les gestionnaires de mots de passe et les résultats sont unanimes – la plupart d’entre vous (69,2%) utilisez des gestionnaires de mots de passe tiers sur votre navigateur ou votre téléphone.

Pendant ce temps, 16,8% d’entre vous préfèrent utiliser le gestionnaire de mots de passe par défaut disponible sur votre navigateur Web ou votre appareil.

Les gestionnaires par défaut n’offrent pas autant de fonctionnalités que les gestionnaires de mots de passe tiers qui peuvent fonctionner sur différentes plates-formes. Cependant, il est toujours prudent de les utiliser pour plus de sécurité sans avoir besoin de téléchargements supplémentaires ou de frais d’abonnement.

Les résultats de notre sondage montrent également que certaines personnes n’utilisent pas du tout de gestionnaire de mots de passe. 13,9% de nos lecteurs appartiennent à cette catégorie. Nous ne savons pas s’ils mémorisent tous leurs mots de passe ou les écrivent quelque part. Ce dernier, bien sûr, n’est pas du tout une pratique sûre. Il est également déconseillé d’avoir le même mot de passe pour tous vos comptes. Cette astuce peut vous permettre de vous souvenir facilement de votre mot de passe, mais elle est considérée comme l’une des pratiques les plus dangereuses en ligne.

Vos commentaires

MM_Rafez: Je mets simplement ma confiance en Chrome et Edge. N’enregistrez toujours pas les mots de passe et les noms d’utilisateur importants.

sachouba: J’ai récemment dû changer de gestionnaire de mots de passe car LastPass a rendu sa version gratuite pratiquement inutile.

La transition vers Bitwarden a été étonnamment indolore, cela n’a pris que quelques minutes. Au revoir LastPass!

Bonedatt: J’utilise Dashlane depuis une dizaine d’années.

Andrew Hope: J’utilisais Lastpass depuis des années, mais j’avais cherché un autre remplacement gratuit (et de préférence open source) et j’ai atterri sur Bitwarden il y a 6 mois. Il semble que maintenant, avec le recul, c’était le moment parfait alors que Lastpass visait encore plus ses utilisateurs. Je dois dire que le portage de vos mots de passe, de Lastpass à Bitwarden, était très simple, transparent et fonctionnait parfaitement. Avoir Bitwarden sur tous mes appareils et ordinateurs Android et c’est génial. Également déplacé vers Authy, de Google Authenticator, pour 2FA et c’est beaucoup mieux à cette fin aussi. Authy propose également une application de bureau ainsi que des options de récupération en cas de perte d’un appareil, etc.

Eric Pearson: L’authentificateur Microsoft semble être une belle option gratuite. Maille facilement avec Android et Chrome PC Bowser et contient également des capacités 2FA pour des sites comme Amazon et Facebook. C’est aussi simple que de configurer mon empreinte digitale pour utiliser des mots de passe sur mon téléphone.

jackson ombati: Il est pratiquement impossible de se souvenir des dizaines de mots de passe à utiliser dans cette erreur. Ainsi, le gestionnaire de mots de passe est un must.

Victor B: De nos jours, avec le vol d’identité, les téléphones peuvent éventuellement être perdus / volés et les e-mails piratés, cette couche supplémentaire de sécurité par mot de passe est indispensable sur tout appareil.

mattc: Pendant longtemps, j’ai utilisé le gestionnaire de mots de passe de Google, mais je l’ai trouvé pénible à différents endroits. Donc, après avoir essayé d’utiliser 1password, j’ai essayé NordPass. Et finalement, je me suis installé sur MS Edge Manager. Cela semble être le meilleur sur mes appareils et navigateurs.

B. Niess: Je laisse toujours Google créer des mots de passe pour moi. Mais Google doit ajouter une option pour ajouter manuellement des mots de passe.

2Star Hoodlum: J’utilise juste le gestionnaire de mots de passe Google pour qu’il se synchronise avec tout ce que j’utilise. Et cela me dit que j’ai 20 mots de passe réutilisés. Je dois vraiment changer ça !!