La plupart d’entre vous utilisent des modes de filtre de lumière bleue sur votre smartphone

Andy Walker / Autorité Android

Les modes de filtrage de la lumière bleue sont devenus incontournables sur les appareils Android via des applications tierces ou des solutions OEM intégrées.

Les modes, qui teintent les écrans avec des nuances plus chaudes, sont censés réduire la fatigue oculaire et améliorer la qualité du sommeil. Pour ceux qui n’ont pas de mode sombre, cela rend également les nuances de blanc plus faciles à regarder, en particulier dans les environnements plus sombres. Cependant, ces filtres faussent également la production de couleurs sur les écrans, ce qui est particulièrement gênant pour les bingers en série. Leurs bienfaits revendiqués pour la santé sont également discutables.

Néanmoins, dans un récent sondage, nous vous avons demandé si vous employiez un mode filtre de lumière bleue sur votre smartphone. Voici comment vous avez répondu.

Utilisez-vous le mode filtre lumière bleue sur votre smartphone ?

Résultats

Nous avons obtenu un peu moins de 6 000 réponses sur ce sondage étonnamment controversé, la plupart des utilisateurs (48,8 %) affirmant utiliser le mode “la nuit ou selon un horaire”. Les deux autres options ont presque divisé les voix restantes au milieu. Environ 25,5% des votants «laissent allumé toute la journée», mais 25,7% n’utilisent pas du tout de filtres de lumière bleue.

Les modes de filtrage de la lumière bleue sont généralement une option à définir et à oublier sur les smartphones. Il y a de fortes chances que si vous vous êtes habitué aux couleurs standard de votre smartphone, il n’est pas nécessaire de le peaufiner avec un mode de filtre de lumière bleue. Cependant, sur la base du vote majoritaire pour un arrangement programmé, certains utilisateurs pensent que les modes ajoutent de la valeur à leur expérience.

Bien que la plupart des utilisateurs utilisent des modes de filtre de lumière bleue, la plupart des commentaires ne voient pas l’avantage des filtres de lumière bleue. Lisez les opinions de certains lecteurs ci-dessous.

Vos commentaires

Eric Pearson : Des études ont montré son inefficacité. Rangez simplement votre téléphone avant de vous coucher. Darren Kinnersley : Lorsque le thème sombre est arrivé, je n’ai vu aucun intérêt à utiliser le filtre de lumière bleue, j’ai un thème sombre 24h/24 et 7j/7, donc je ne vois plus la nécessité du filtre. Peter Mulders : Ça a l’air mauvais et ça n’aide pas. Donc non. EasyCare : J’ai essayé de l’utiliser mais cela ne fonctionne pas. N’améliore pas la fatigue oculaire ou le sommeil. Ne vaut pas les inexactitudes de couleur sur l’écran. Arrêtez de regarder les écrans. JaneLee Keller : Ayez-le, ne l’utilisez pas. Montisaquadeis : J’utilise f.lux sur PC depuis des années et j’utilisais Twilight avant que le filtre ne devienne standard sur les appareils Android, donc oui, je ne l’utilise que la nuit ou du coucher au lever du soleil. QuillPen : je l’utilise la nuit. Indépendamment de ce que certains disent, c’est beaucoup plus facile pour vos yeux lorsque vous vous endormez ou que vous devez regarder l’écran pour une raison quelconque après vous être réveillé. frank zamora : J’utilise même l’autre fonction qui met mon téléphone en gris.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats du sondage ou sur les filtres de lumière bleue en général, laissez vos commentaires ci-dessous.