La plupart d’entre vous utilisent l’affichage permanent de votre téléphone

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les écrans toujours allumés existent depuis la meilleure partie de la décennie. Les améliorations apportées à la durée de vie de la batterie et à la technologie d’affichage ont rendu cette fonctionnalité presque indispensable pour l’utilisateur de smartphone moderne. Mais combien d’entre vous activent réellement la fonctionnalité?

Dans ce sondage, nous avons posé cette question aux lecteurs d’Android Authority. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Utilisez-vous la fonction d’affichage permanent de votre téléphone?

Résultats

Ce sondage extrêmement populaire a recueilli plus de 8 000 votes. Bien que ce soit raisonnablement proche, il y a un gagnant clair.

Plus de 59% des lecteurs AA fais utilisent la fonction d’affichage permanent de leurs smartphones. Pour ces utilisateurs, il est probable que les avantages des informations facilement disponibles l’emportent sur les inconvénients potentiels de la batterie.

Cependant, un peu moins de 41% des lecteurs n’utilisent pas cette fonctionnalité. En termes de vote, c’est plus de 3600 lecteurs. Il est intéressant de noter que certains de ces lecteurs implémentent une touche pour se réveiller ou désactivent la fonction pour économiser la batterie. Quoi qu’il en soit, les opinions sur celui-ci sont variées. Lisez quelques commentaires d’utilisateurs ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

space dad: les notifications LED me manquent.Varusal: Je n’utilise pas AOD car je peux simplement appuyer sur l’écran.AirRic: Bien sûr, c’est l’une des meilleures fonctionnalités d’Android, et l’une des rares choses qui m’empêche de passer à un IPhone. C’est tellement agréable de regarder et de voir l’heure / les notifications au milieu de la nuit sans avoir à m’aveugler en allumant l’écran. Aussi agréable de regarder un tableau pour voir quels types de notifications je dois déterminer si cela vaut la peine d’ouvrir mon téléphone.Lex1020: J’ai utilisé l’AoD depuis sa première implémentation dans l’ancien Droid. C’est une fonctionnalité fantastique, d’autant plus que les notifications sont devenues plus nombreuses. Je n’ai pas à allumer complètement mon écran juste pour voir que ce «jeu stupide» m’a envoyé une notification. La première: je dois utiliser AOD depuis que Google a retiré la LED de notification il y a 2-3 ans. Sinon, je ne l’utiliserais jamais. Je déteste avoir du texte constamment affiché sur mon téléphone. C’est distrayant. Heureusement, j’ai utilisé Tasker pour n’activer l’AOD que lorsque je manque une notification. Ils sont pour la plupart une décharge inutile de la batterie qui me forcera à prendre le téléphone de toute façon ou à lire l’écran … à quel point je pourrais aussi bien le déverrouiller.Tristan Lofgren: Je ne l’utilise pas, car alors l’écran de mon téléphone n’est que partiellement allumé alors que mon téléphone est dans ma poche. Pourquoi en aurais-je besoin alors que je ne le regarde pas? Si je reçois une notification, je ressentirai une vibration. Sinon, je peux activer mon téléphone à l’ancienne. Je trouve cela distrayant, et je ne suis pas fan de l’utilisation de la batterie.roaduardo: Si je ne porte pas de smartwatch, c’est essentiel, OMI. Cela commence à avoir plus d’effet sur la batterie à mesure que mon téléphone vieillit.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées sur les affichages permanents ou les résultats, assurez-vous de les déposer ci-dessous.