La plupart des actions asiatiques suivent les gains américains après la clôture du S&P 500 à un niveau record le premier jour de bourse de 2022

Le Japon a mené une avance alors que davantage de marchés asiatiques se sont échangés après la pause du nouvel an.

La plupart des actions asiatiques ont augmenté mardi après la clôture du S&P 500 à un niveau record le premier jour de bourse de 2022. Les bons du Trésor ont maintenu leurs pertes.

Le Japon a mené une avance alors que davantage de marchés asiatiques se sont échangés après la pause du nouvel an. Les gains américains ont suivi les actions européennes qui ont atteint des sommets sans précédent alors même que les volumes de transactions sont restés faibles en raison des vacances. Mardi, les contrats à terme américains ont peu changé.

Les rendements de référence du Trésor se sont stabilisés après avoir franchi la courbe. Le rendement du billet à 10 ans a dépassé 1,60 % lors de son pire début d’année depuis 2009, alors que les investisseurs se préparaient à une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en 2022. Le dollar a maintenu ses gains.

Les actions de Hong Kong ont légèrement augmenté après leur pire début d’année depuis 2019. Les actions chinoises se sont affaiblies alors que les investisseurs envisagent la possibilité d’un nouvel assouplissement de la politique avec des données montrant que les sociétés immobilières ont vu leurs ventes chuter l’année dernière.

Les marchés anticipent une hausse de la volatilité. Les investisseurs font face à des vents contraires de la variante omicron, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de plus en plus de banques centrales annulent le stimulus pandémique qui a propulsé une troisième année de rendements à deux chiffres pour les actions.

Les données sur la masse salariale de décembre aux États-Unis et les minutes de la réunion de la Fed le mois dernier plus tard cette semaine pourraient justifier le début d’un resserrement plus tôt.

« Nous nous attendons à ce que 2022 soit beaucoup plus difficile du point de vue de l’investissement », a déclaré Heather Wald, vice-présidente de Bel Air Investment Advisors, dans une note envoyée par courrier électronique. « Rarement un marché a enregistré trois années consécutives de rendements à deux chiffres, comme nous l’avons vu de 2019 à 2021. Avec la Réserve fédérale prête à accélérer le resserrement et un marché boursier assez valorisé, nous prévoyons des rendements plus modestes pour le S&P l’année prochaine, mais nous nous attendons toujours à ce que les actions restent attrayantes par rapport aux autres classes d’actifs liquides. »

Parmi les actions individuelles, Tesla Inc. a bondi alors que le constructeur automobile a surmonté les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour signaler des livraisons explosives pour le quatrième trimestre. Apple Inc. a gagné, lui donnant une valeur marchande de 3 000 milliards de dollars.

Ailleurs, le pétrole brut à New York a maintenu des gains pour s’échanger autour de 76 $ le baril après que la production de brut de la Libye devrait chuter au plus bas depuis plus d’un an et avant une réunion de l’OPEP + mardi pour discuter de la production. Bitcoin a oscillé autour de 46 000 $.

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé à 10 h 51 à Tokyo. Le S&P 500 a augmenté de 0,6%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont peu changé. Le Nasdaq 100 a augmenté de 1,1% L’indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 1,5% L’indice Hang Seng a augmenté de 0,2% L’indice Kospi a baissé de 0,3% L’indice composite de Shanghai a baissé de 0,3%

Devises

Le yen japonais était à 115,39 pour un dollarLe yuan offshore était à 6,3741 pour un dollarLe Bloomberg Dollar Spot Index a plongé de 0,1%L’euro s’est échangé à 1,1309 $

Obligations

Le rendement des obligations australiennes à 10 ans a augmenté de neuf points de base à 1,76%Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’est maintenu à 1,62%

Marchandises

L’or était à 1 805 $ l’once, en hausse de 0,2% Le brut West Texas Intermediate était à 76,30 $ l’once, en hausse de 0,3%

