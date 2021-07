La plupart des Américains ne réalisent pas que chaque nouveau jour nous rapproche un peu plus de la guerre ⋆ .

de Michael Snyder, Fin du rêve américain :

Alors que la plupart des Américains restent dans un état de sommeil profond, les événements mondiaux nous rapprochent un peu plus du conflit militaire chaque jour qui passe. Les relations des États-Unis avec la Chine s’effondrent rapidement, et c’est quelque chose qui devrait nous préoccuper tous grandement, car cela a des implications très graves pour notre avenir. Personnellement, c’est une question sur laquelle je me concentre depuis très longtemps. Il y a de nombreuses années, lorsque je travaillais comme avocat, j’avais souvent des conversations sur l’état du monde avec ceux avec qui je travaillais, et lorsque la Chine survenait, je prévenais qu’un jour les États-Unis et la Chine seraient des adversaires acharnés. À l’époque, ce que je disais n’avait pas de sens pour beaucoup de gens, mais j’ai compris où les tendances mondiales nous menaient. Comme la plupart des choses sur lesquelles j’écris, je savais que cela n’arriverait pas tout de suite, mais maintenant nous avons atteint un point où les relations des États-Unis avec la Chine sont les pires qu’elles aient été depuis la guerre de Corée.

Lundi, il y avait des nouvelles de dernière heure sur un énorme scandale international impliquant la Chine, mais cela n’a pas été autant couvert par les médias d’entreprise.

Selon NPR, l’administration Biden a annoncé qu’elle blâmait officiellement le gouvernement chinois pour une cyberattaque à grande échelle contre Microsoft…

La Maison Blanche accuse publiquement la Chine d’une attaque contre le logiciel de serveur de messagerie Exchange de Microsoft qui a compromis des dizaines de milliers d’ordinateurs dans le monde, permettant aux pirates d’accéder à des trésors de données sensibles. Par ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé lundi qu’un grand jury fédéral avait inculpé en mai des ressortissants chinois accusés d’avoir travaillé avec la sanction officielle de Pékin pour s’introduire dans des systèmes informatiques appartenant à des entreprises, des universités et des gouvernements américains.

Ce n’était pas seulement un fonctionnaire du département d’État au hasard faisant des commentaires spéculatifs sur qui pourrait être responsable. C’est la position officielle de la Maison Blanche, et un certain nombre d’autres gouvernements dans le monde se sont joints à l’administration Biden pour rejeter la faute sur la Chine…

Dans une annonce coordonnée, la Maison Blanche et les gouvernements d’Europe et d’Asie ont identifié le ministère chinois de la Sécurité d’État, l’agence de renseignement civile tentaculaire et secrète, utilisant des « pirates informatiques criminels » pour mener une série d’activités déstabilisatrices dans le monde à des fins personnelles, y compris le piratage de Microsoft.

Une cyberattaque de cette ampleur est un acte de guerre, et on nous dit que des systèmes sensibles dans tout le pays ont été compromis…

La cyberattaque contre Microsoft, qui aurait commencé en janvier, aurait injecté dans des ordinateurs des logiciels malveillants qui surveillaient secrètement les systèmes appartenant à de petites entreprises, aux gouvernements locaux et étatiques et à certains entrepreneurs militaires. Dans le cadre de l’attaque, une entreprise américaine non identifiée a également été touchée par une demande de rançon d’un montant élevé, selon un haut responsable de l’administration Biden.

Cela représente une escalade dramatique de la part des Chinois, et l’administration Biden a franchi un seuil majeur en pointant officiellement du doigt la Chine.

Il n’y a pas de retour à l’époque où les États-Unis et la Chine étaient « amis ». Beaucoup trop de ponts ont été brûlés, et maintenant un acte de guerre a été commis.

La bonne nouvelle est qu’au moins nous ne nous tirons pas encore dessus, mais cela pourrait changer. La Chine a menacé à plusieurs reprises d’envahir Taïwan si l’indépendance était déclarée, et si cela se produisait, l’armée américaine s’impliquerait.

De nombreux Américains ne peuvent même pas trouver Taiwan sur une carte vierge du monde, mais la vérité est que cela pourrait facilement déclencher un conflit militaire majeur. Si vous ne voulez pas me croire sur parole, pensez simplement à ce que disent certains experts en sécurité nationale…

Un consensus clair et troublant s’est dégagé au sein de la communauté de sécurité nationale américaine selon laquelle le détroit de Taiwan est le lieu le plus probable pour une guerre majeure entre les États-Unis et la Chine ; qu’il pourrait bientôt commencer et qu’un tel conflit pourrait rapidement dégénérer en une confrontation nucléaire. En mars, la principale organisation de politique étrangère des États-Unis, le Council on Foreign Relations à New York, a publié un rapport concluant que Taïwan est devenue « le point d’éclair le plus dangereux au monde ». Là-bas, un ensemble unique et troublant de développements géopolitiques ont conspiré pour rendre plus probable que jamais une guerre de tir entre la République populaire de Chine et les États-Unis. Récemment, le nouveau commandant des forces américaines dans la région indo-pacifique, l’amiral John Aquilino, a fait remarquer qu’une éventuelle invasion de Taïwan par la République populaire de Chine (RPC) « est beaucoup plus proche que nous ne le pensons ».

Pendant si longtemps, j’ai prévenu que cela allait arriver, et maintenant cela devient une réalité.

Récemment, le gouvernement japonais a également averti publiquement que les Chinois pourraient bientôt envahir Taïwan, et les Chinois ont répondu avec beaucoup de colère. En fait, une chaîne vidéo qui a “des liens étroits avec l’Armée populaire de libération” a publié une vidéo qui avait des mots si durs pour le Japon qu’elle a fait les gros titres partout dans le monde…

« Lorsque nous libérerons Taïwan, si le Japon ose intervenir par la force – même s’il ne déploie qu’un soldat, un avion ou un navire – nous non seulement ripostons, mais nous engageons également une guerre à grande échelle contre le Japon lui-même.

Pouvez-vous imaginer le tollé qui se produirait si l’administration Biden disait quelque chose comme ça?

Dans la vidéo, le Japon était également menacé de guerre nucléaire…

Dans la nouvelle vidéo maintenant supprimée, un narrateur a déclaré : « Nous utiliserons d’abord des bombes nucléaires. Nous utiliserons continuellement des bombes nucléaires. “Nous le ferons jusqu’à ce que le Japon déclare sa reddition inconditionnelle pour la deuxième fois.”

La vidéo a maintenant été retirée, mais il devrait être impensable de dire de telles choses.

Malheureusement, ce sont les temps dans lesquels nous vivons.

Ici aux États-Unis, les membres du Congrès des deux partis tentent de devenir de plus en plus durs avec la Chine, et la propriété chinoise des terres agricoles américaines est particulièrement préoccupante…

