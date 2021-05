La plupart des Américains pensent que la grande technologie est source de division ⋆ .

Un sondage NBC News publié dimanche montre que les deux tiers des Américains pensent que les médias sociaux divisent la nation plus que ne la réunissent.

L’enquête, qui portait sur un échantillon de 1 000 répondants, a été menée entre le 17 et le 20 avril. Soixante-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré que Big Tech divise la nation, tandis que 27% seulement ont déclaré qu’elle unit les gens. Trois républicains interrogés sur quatre étaient d’accord avec le sentiment de division, avec 65% des indépendants et 54% des démocrates.

Quel que soit leur âge, les Américains ont une vision négative des entreprises de médias sociaux. Soixante et un pour cent des jeunes adultes et 71% des personnes âgées ont déclaré que la technologie divisait les États-Unis. Soixante-dix pour cent des Blancs et 56% des Latinos étaient d’accord avec ce sentiment, tandis que les répondants noirs étaient divisés, 42% pensant que la Big Tech divisait et 40% unifiait.

«Les entreprises de médias sociaux profitent de la division et de la discorde», a déclaré Rachel Bovard, directrice principale des politiques au Conservative Partnership Institute, au Federalist. «Ils gagnent de l’argent en amplifiant le contenu viral, source de division et addictif. Leur modèle commercial consiste à séparer les Américains et, à bien des égards, ils réussissent. Les Américains sont conscients de cela. »

Les résultats indiquent que les Américains sont de plus en plus sceptiques quant à la capacité des Big Tech à jouer un rôle positif dans la société. Un sondage de mars 2019 a conclu que 57% des personnes considéraient la technologie comme un facteur de division et 35% comme unificatrice. Le swing est allé de sept points dans la direction de division, et de 8 points de pire sur l’unification en seulement deux ans.

Compte tenu de la qualité de vie parmi un échantillon de 655 utilisateurs quotidiens de médias sociaux, 49% des répondants au sondage d’avril ont déclaré qu’ils considéraient les médias sociaux comme ayant amélioré leur vie, tandis que 37% ont déclaré que cela les avait aggravés. La marge d’erreur parmi le bassin d’utilisateurs quotidiens est de +/- 3,8 points de pourcentage, contre +/- 3,1 points de pourcentage pour l’enquête globale de 1 000 adultes.

Dans la préface de son nouveau livre «The Tyranny of Big Tech», le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A critiqué les médias sociaux comme «totalement convaincus de leur propre droiture et de leur droit de gouverner l’Amérique».

«Si vous en doutez, ne regardez que l’attaque furieuse contre la liberté d’expression par Big Tech et ses collègues corporatistes au début de 2021», a écrit Hawley, faisant référence à la campagne de Big Tech pour censurer les Américains. «À la suite de l’émeute macabre au Capitole des États-Unis le 6 janvier, Big Tech a rapidement fait taire les voix conservatrices. Les grandes entreprises technologiques ont démantelé une multitude de conservateurs, dont le président des États-Unis. »

Alors que les démocrates et les grandes technologies s’efforcent de répandre l’idée que la désinformation doit être éliminée, avec la technologie comme moyen de le faire, le sondage NBC indique que les gens ne sont pas satisfaits des efforts de ces plates-formes devenues éditeurs.