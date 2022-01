La plupart des cas de COVID-19 sont bénins et ne nécessitent pas d’hospitalisation : Kejriwal

Il a présenté des données pour montrer que malgré une augmentation du nombre de cas, le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux est encore inférieur à 1%.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré dimanche que bien que le nombre de cas quotidiens de COVID-19 et de cas actifs augmente dans la ville, il n’y a pas lieu de paniquer car ils sont très bénins et ne nécessitent pas d’hospitalisation. Il a présenté des données pour montrer que malgré une augmentation du nombre de cas, l’occupation des lits dans les hôpitaux est encore inférieure à 1% et est très faible par rapport à la deuxième vague mortelle de coronavirus de l’année dernière en avril.

« Les cas actifs de COVID-19 sont passés d’environ 2 000 le 29 décembre 2021 à 6 000 le 1er janvier, mais le nombre de patients dans les hôpitaux a baissé au cours de cette période. Le 29 décembre 2021, jusqu’à 262 lits étaient occupés alors qu’au 1er janvier, il n’y en avait que 247 », a déclaré Kejriwal lors d’une conférence de presse virtuelle.

Il a déclaré que le 27 mars de l’année dernière, Delhi comptait 6 600 cas actifs et 1 150 lits à oxygène étaient occupés. Pas moins de 145 patients étaient sous ventilateur contre cinq maintenant, a-t-il déclaré. Kejriwal a déclaré que les cas de COVID-19 augmentaient rapidement à Delhi, mais il n’y a pas lieu de paniquer.

«Actuellement, le nombre de cas actifs dans la ville est de 6 360 et aujourd’hui (dimanche) 3 100 nouveaux cas devraient être signalés. Tous les cas sont bénins et dans la plupart d’entre eux, les patients n’ont pas besoin d’hospitalisation », a déclaré le CM

