La plupart des cryptos ne fonctionneront pas à l’avenir, 90% des NFT n’auront aucune valeur dans 3 à 5 ans, prévient le cofondateur de Coinbase

Même si la crypto a reçu des critiques de la part des gouvernements, des banques, des entreprises traditionnelles et des gestionnaires de fonds du monde entier, Ehrsam fait partie d’une poignée de croyants de longue date en crypto qui voient la technologie de crypto permettre aux gens de contourner les plates-formes centralisées pour se coordonner.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, Cardano, XRP et de nombreuses autres crypto-monnaies de premier plan ont été vus en difficulté pendant la majeure partie de la semaine. Bitcoin, par exemple, avait dépassé la barre des 40 000 $ lundi à la suite du tweet d’Elon Musk sur Tesla suspendant les achats de véhicules utilisant Bitcoin, avant de reprendre sa baisse après mardi en fin de journée jusqu’à 33 432 $ dimanche, selon CoinMarketCap. La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies combinées avait également glissé sous les 1,4 billion de dollars contre 1,75 billion de dollars mardi.

Alors que le marché de la cryptographie continuait d’assister à une correction de cap, le cofondateur de Coinbase, Fred Ehrsam, a averti que les crypto-monnaies et les actifs cryptographiques ne fonctionneraient pas à l’avenir. « Les gens vont essayer toutes sortes de choses. Il y aura des millions et des millions de crypto-monnaies et d’actifs crypto, tout comme il y avait des millions et des millions de sites Web. La plupart d’entre eux ne fonctionneront pas », a déclaré Ehrsam à Bloomberg. Ancien trader de Goldman Sachs, Ehrsam avait quitté Coinbase – le plus grand échange crypto aux États-Unis qui est devenu public en avril de cette année – pour lancer la société d’investissement blockchain Paradigm.

Lisez aussi: Un réseau mondial pour les entreprises, les investisseurs et la finance décentralisée de la blockchain entre en Inde pour soutenir les startups

«Je vais jusqu’à dire que 90% des NFT produits, ils auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans. Vous pourriez cependant dire la même chose des premières sociétés Internet à la fin des années 90 », a ajouté Ehrsam. Les NFT sont uniques et ne peuvent pas être échangés contrairement aux crypto-monnaies, qui sont identiques les unes aux autres, et peuvent permettre des transactions commerciales. Par exemple, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin ou Re 1 est égal à un autre Re 1, mais les NFT ne peuvent pas être un moyen de transactions en raison de leur unicité. Cependant, ils sont utilisés pour représenter des actifs réels tels que des œuvres d’art. En fait, des célébrités telles que Snoop Dogg, Paris Hilton ont utilisé NFT pour publier leurs œuvres dans un passé récent.

Même si la crypto a reçu des critiques de la part des gouvernements, des banques, des entreprises traditionnelles et des gestionnaires de fonds du monde entier, Ehrsam fait partie d’une poignée de croyants de longue date en crypto qui voient la technologie de crypto permettre aux gens de contourner les plates-formes centralisées pour se coordonner. « Le monde ne change pas du jour au lendemain, mais vous pouvez déjà voir les germes d’une croissance exponentielle se produire. Donc, je pense que nous vivrons dans un avenir où pour nous coordonner, nous n’aurons pas besoin de ces plates-formes centralisées aujourd’hui. C’est déjà vrai pour les services financiers, dans la mesure où vous pouvez être votre propre banque. Vous n’avez plus besoin d’une institution centrale pour conserver votre argent », a-t-il ajouté.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.