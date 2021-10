La plupart des cryptos russes et ukrainiennes sont envoyées à l’étranger

Source : AdobeStock/Natalie Pokrovska

La grande majorité de toutes les transactions cryptographiques russes et ukrainiennes sont envoyées vers des plates-formes étrangères – et les jetons se retrouvent en Europe occidentale, en Asie de l’Est et en Amérique du Nord, selon un nouveau rapport.

Ce sont les conclusions du dernier rapport sur la géographie de la crypto-monnaie publié par la société d’analyse de blockchain basée à New York. Analyse de chaîne.

Liens sponsorisés

Les données montrent qu’environ 86% de toutes les crypto-monnaies envoyées depuis des adresses en Russie et 87% des crypto-monnaies envoyées depuis l’Ukraine se sont retrouvées à des adresses à l’étranger entre juillet 2020 et juin 2021. Seuls les investisseurs en crypto basés en Turquie ont envoyé plus de crypto vers des adresses à l’étranger – avec 92% de leurs transferts cryptographiques effectués vers des adresses non turques.

Rien qu’en mai 2021, près de 8 milliards de dollars de crypto ont été transférés d’Europe de l’Est vers les pays d’Europe occidentale, dont plus de la moitié se sont également retrouvés en Amérique du Nord, en Asie de l’Est et en Asie centrale et méridionale.

Chainalysis a écrit que « la Russie et l’Ukraine semblent envoyer une part beaucoup plus importante que la moyenne de crypto-monnaie vers d’autres pays ».

Il a également laissé entendre que les nations pourraient avoir connu cette année une « fuite de capitaux » alimentée par la cryptographie, expliquant :

« Il est impossible de dire avec certitude combien de fuite de capitaux basée sur la crypto-monnaie se produit dans un pays donné, mais les données suggèrent que cela peut se produire en Europe de l’Est en général et en Russie et en Ukraine en particulier. »

Les analystes ont affirmé qu’une « méfiance généralisée à l’égard des institutions » était mise en évidence et pourrait peut-être expliquer pourquoi les Russes et les Ukrainiens étaient si désireux de s’assurer que leur crypto se trouvait ailleurs dans le monde – en indiquant le dernier baromètre de confiance Edelman. Ce dernier a constaté que la confiance des Russes dans les entreprises, les banques, le gouvernement, etc. était la plus faible de tous les pays interrogés.

En outre, Chainalysis a ajouté que « l’évasion fiscale peut également faire partie de l’histoire de l’adoption de la crypto-monnaie en Europe de l’Est, en particulier en Russie et en Ukraine », car « les deux pays rendent difficile pour les citoyens d’envoyer de grosses sommes d’argent à l’étranger ».

En outre, les escrocs peuvent jouer un rôle dans l’équation : la société a noté que l’Ukraine « représentait la plupart » de cette activité, car elle « envoyait plus de trafic Web vers des sites Web frauduleux que tout autre pays, faisant plus que doubler le nombre total de visites Web du deuxième -pays classé.

Cependant, il a également été suggéré que les Russes pourraient chercher à déplacer leur argent hors du pays parce qu’ils ont simplement vu l’écriture sur le mur. Un certain nombre de plus grands échanges cryptographiques russes ont déménagé à l’étranger ces dernières années.

Alexander Vasiliev, co-fondateur et directeur commercial du réseau mondial de paiements Mercureo, a déclaré à Cryptonews.com que « l’énorme sortie de crypto-monnaies de Russie et d’Ukraine vers d’autres régions, en particulier l’Europe occidentale, peut être attribuée à de nombreux facteurs ». Et le principal d’entre eux, a-t-il noté, « peut-être la nécessité de se soustraire aux obligations fiscales ».

Il expliqua:

« Par exemple, en Russie, les lois fiscales dominantes stipulent que les crypto-monnaies doivent être traitées comme des « biens personnels » soumis à une déclaration obligatoire auprès des autorités fiscales russes. De nombreux détenteurs de crypto vont plutôt pousser les fonds vers d’autres régions avec des lois fiscales plus favorables. »

Le cofondateur de Mercuryo a noté que le fait que les autorités de marché européennes aient donné leur feu vert à un certain nombre de fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques peut avoir « encouragé les investissements des investisseurs locaux et internationaux ».

« La fuite des capitaux cryptographiques de Russie et d’Ukraine peut également être attribuée à ces produits, ainsi qu’à d’autres produits d’investissement dans l’écosystème cryptographique qui sont exploités hors de la région », a déclaré Vasiliev.

Rien que cette semaine, la Russie Ministère des finances a laissé entendre que les échanges cryptographiques pourraient devoir quitter le pays, bien que le ministère (contrairement au farouchement anti-crypto Banque centrale) dit qu’il n’est pas opposé à ce que les citoyens échangent des cryptos sur des plateformes de commerce étrangères.

En tant que tel, « malgré une baisse de l’activité de cryptographie peer-to-peer », les auteurs du rapport Chainalysis ont noté que « la Russie et l’Ukraine affichent des volumes de transactions élevés sur les plateformes de crypto-monnaie centralisées, à la fois globalement et pour les transactions au niveau de la vente au détail en particulier ».

Étant donné que relativement peu de ces «plates-formes centralisées de crypto-monnaie» plus grandes opèrent désormais sur le sol russe, il est possible que les Russes achètent des jetons qu’ils envoient ensuite à des bourses et des portefeuilles plus réputés et plus grands situés dans des emplacements internationaux.

____

Apprendre encore plus:

– Poutine dit que la crypto n’est «pas sans valeur» et a «le droit d’exister»

– Pas de répression de la crypto en Russie mais gardez les pièces hors du sol russe, avertit un officiel

– Les coûts d’extraction de Bitcoin et de crypto pourraient augmenter en Russie alors que les régions se plaignent

– Les experts russes de la blockchain se voient offrir près de 5 fois le salaire moyen national

– L’Ukraine va introduire la crypto dans la sphère légale après l’adoption du projet de loi sur la « légalisation »

– L’Ukraine pourrait autoriser le paiement cryptographique indirect et réglementera les échanges

___

(Mis à jour à 14h01 UTC avec un commentaire d’Alexander Vasiliev.)