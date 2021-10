La plupart des enfants souhaitent retourner à l’école : sondage Countingwell

in

L’enquête a également confirmé que lorsqu’il s’agit de matières relativement difficiles comme les mathématiques, l’apprentissage par concours est plus préférable pour les étudiants.

Alors que les écoles commencent à ouvrir dans tout le pays, les élèves sont plus que disposés à retourner dans les salles de classe physiques. Une enquête nationale menée auprès d’écoliers par l’application dédiée à l’apprentissage des mathématiques Countingwell a révélé que près de 58% des enfants souhaitent retourner à l’école, tandis que 25% ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec les cours à l’école et en ligne.

L’enquête a été menée auprès de plus de 2 300 élèves de collège dans 139 villes à travers l’Inde qui ont participé à Countingwell’s Maths Premier League. Lorsqu’on leur a demandé de commenter ce qu’ils ressentaient à l’idée de retourner à l’école, plusieurs enfants ont mentionné le bonheur et l’excitation de retrouver leurs amis. “La première chose que je ressentirais, c’est le bonheur car mes amis me manquent vraiment”, a déclaré Milan Gupta, un élève de classe 8 de Bangalore.

Alors qu’un peu plus de 8 % des enfants ont déclaré qu’ils aimeraient continuer à étudier à la maison, 9 % ont déclaré qu’ils aimeraient étudier à l’école quelques jours par semaine (mais pas tous les jours). Capturant ce sentiment, Duytika Das, une élève de classe 7 de Kolkata a déclaré : « Je ne veux plus aller à l’école. J’aime faire des cours en ligne.

Nirmal Shah, co-fondateur de Countingwell, a noté qu’il est clair que les enfants manquent de rencontrer et de socialiser avec leurs amis et que cela n’est possible que dans une salle de classe physique. « La conclusion que la plupart des enfants souhaitent retourner à l’école est de bon augure non seulement pour les écoles, mais aussi pour leurs parents qui pensaient que leurs enfants manquaient à un aspect important de l’éducation : la socialisation avec des amis. »

L’enquête Countingwell a également interrogé les enfants sur leur expérience avec les applications d’apprentissage et a constaté que l’acceptation de ces applications chez les enfants augmente. Il y avait un accord unanime parmi les étudiants avec 88% d’entre eux confirmant qu’ils recommanderaient volontiers des applications d’apprentissage à d’autres. Ces résultats font écho à une enquête menée par Countingwell auprès d’enseignants le mois dernier, dans laquelle plus de 50 % des personnes interrogées ont recommandé des applications d’apprentissage pour combler le fossé des connaissances entre les élèves.

« La dépendance vis-à-vis des applications d’apprentissage a augmenté en raison de la transition vers les cours en ligne, un nombre croissant d’étudiants utilisant activement les applications pour compléter leur apprentissage en classe. Notre conclusion raisonnable est que les élèves continueront à utiliser les applications même une fois que les écoles seront pleinement fonctionnelles. Par conséquent, nous travaillons en permanence pour innover et mettre à niveau notre application pour les enseignants et les élèves, afin qu’ils puissent ensemble utiliser Countingwell pour enseigner et apprendre les mathématiques de manière amusante », a ajouté Shah.

