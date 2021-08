La plupart des entreprises britanniques ne sont toujours pas prêtes à rendre la fiscalité numérique

in

Même si l’initiative Making Tax Digital (MTD) du Royaume-Uni est obligatoire depuis des mois maintenant, de nombreuses entreprises n’ont toujours pas franchi le pas et risquent de lourdes amendes et pénalités en cas de non-respect.

C’est selon un rapport du fournisseur automatisé “Purchase to Pay”, Yooz, qui a interrogé 200 dirigeants financiers britanniques et a constaté que quatre entreprises sur cinq ne sont tout simplement pas préparées.

Dans la plupart des cas, trouver un logiciel compatible semble être le problème. Alors qu’une poignée (3%) n’a même pas envisagé de s’adapter aux exigences de MTD, 12% y ont pensé, mais n’ont pas encore commencé.

Un cinquième (21 %) a pris le départ, mais est loin de la ligne d’arrivée, tandis qu’un troisième (34 %) est presque prêt.

“La période d’assouplissement destinée à donner aux entreprises plus de temps pour s’adapter aux exigences de MTD a pris fin le 1er avril 2021, les entreprises ayant besoin d’un logiciel approuvé par le HMRC pour rester en conformité”, a déclaré Magali Michel, directrice de Yooz.

«Les entreprises qui ne se conforment pas aux règles MTD pourraient faire face à de lourdes sanctions à une époque où beaucoup ne font que garder la tête hors de l’eau financièrement. Making Tax Digital est là pour responsabiliser les entreprises si et quand quelque chose ne va pas, et la transition doit être considérée comme une opportunité d’adopter de nouvelles technologies et une meilleure façon de travailler.

Simplifier la déclaration fiscale

Making Tax Digital est la tentative du gouvernement britannique de simplifier, numériser et moderniser le processus de déclaration fiscale. Au lieu d’être obligées de déposer un document volumineux chaque année, les entreprises devront conserver des enregistrements numériques de leurs comptes, en utilisant uniquement un logiciel approuvé par le HMRC, chaque trimestre.

Pour les particuliers, ils sont tenus d’envoyer les informations directement à HMRC via un compte personnel.

Selon Yooz, trouver le bon logiciel est l’un des principaux problèmes pour les entreprises. Le gouvernement a promis de fournir aux entreprises des logiciels de base gratuits, en plus de plusieurs options à faible coût compatibles avec MTD déjà sur le marché.

En outre, de nombreux programmes que les organisations britanniques utilisent déjà devraient être compatibles avec MTD.