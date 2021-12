La plupart des entreprises indiennes capables de rembourser leurs investissements en intelligence artificielle en 2 ans : sondage

L’étude a mis un accent supplémentaire sur les mesures prises par les dirigeants de l’IA et les centres de capacités mondiaux (GCC) ou pour adopter l’IA pour la croissance de leur entreprise.



La plupart des entreprises indiennes (deux tiers du total des répondants) ont déclaré qu’elles étaient en mesure de rembourser leurs investissements dans l’intelligence artificielle (IA) en deux ans, selon une enquête réalisée par le cabinet d’audit et de conseil Deloitte.

Deloitte a interrogé plus de 300 cadres supérieurs entre avril 2021 et juillet 2021 en Inde pour connaître les plans et les approches de leurs organisations pour l’adoption des technologies d’IA.

L’étude a mis un accent supplémentaire sur les mesures prises par les dirigeants de l’IA et les centres de capacités mondiaux (GCC) ou pour adopter l’IA pour la croissance de leur entreprise.

Selon le rapport, deux pionniers sur trois ont déclaré qu’ils étaient en mesure de rembourser leurs investissements en IA dans les délais prévus ou plus tôt.

« De plus, 72 % des pionniers et 61 % des personnes interrogées ont pu rembourser leurs investissements en IA en deux ans. Ces périodes d’équilibre rapides aident à apaiser les inquiétudes liées aux investissements initiaux en IA et donnent aux organisations la confiance nécessaire pour réinvestir dans des initiatives d’IA réussies », indique le rapport.

Selon un rapport de la NASSCOM, les données et l’IA pourraient ajouter 450 à 500 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de l’Inde d’ici 2025, ce qui représente environ 10 % des 5 000 milliards de dollars aspirés par l’économie indienne.

Selon une étude conjointe Deloitte-Nasscom, l’Inde abrite actuellement plus de 1 300 GCC employant environ 1,3 million de personnes. Ces GCC ont généré des revenus de près de 33,8 milliards de dollars US sur le seul exercice 2020.

« Les organisations en Inde gravissent les échelons des cas d’utilisation de l’IA axés sur l’efficacité à une utilisation plus stratégique de l’IA pour transformer leurs organisations et leurs entreprises.

« L’état de l’IA de Deloitte en Inde révèle que les retours sur investissement de l’IA sont de plus en plus importants, créant le besoin d’un écosystème robuste d’organisations d’IA comprenant l’industrie, les startups et les universités, entre autres », a déclaré Prashanth Kaddi, partenaire de Deloitte India.

L’étude Deloitte-Nasscom a également révélé que les GCC ont investi 1,5 milliard de dollars dans des start-up indiennes en 2019 et ont directement contribué 15 millions de dollars aux revenus annuels des start-up en engageant plus de 300 d’entre elles en tant que vendeurs.

