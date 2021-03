La plupart des étudiants indiens aiment étudier les mathématiques, dit Study

De plus, 40% des parents ont également déclaré ne pas se sentir suffisamment en confiance pour enseigner les mathématiques à leur enfant.

Les mathématiques sont souvent perçues comme l’une des matières les plus redoutées des écoliers. Une étude récente avec des parents d’élèves du collège a cependant contredit cette perception, 87% des parents affirmant que leurs enfants aiment les mathématiques en tant que matière. L’étude menée par l’application d’apprentissage des mathématiques Countingwell a également révélé que neuf parents sur 10 considéraient leur enfant comme généralement curieux au sujet des mathématiques et des concepts mathématiques.

Countingwell a mené l’étude en mars 2021 pour mieux comprendre comment les élèves du collège perçoivent et étudient les mathématiques. L’étude a interrogé 150 parents d’enfants scolarisés, étudiant dans les classes 6 à 10, de villes à travers l’Inde.

Si le sujet n’évoque plus le sentiment de terreur, une majorité (61%) de parents s’accordent à dire que leur enfant a parfois ou presque toujours besoin d’un soutien supplémentaire pour apprendre les mathématiques, en dehors des cours scolaires, que ce soit par le biais des cours ou de l’aide directe des parents. De plus, 40% des parents ont également déclaré ne pas se sentir suffisamment en confiance pour enseigner les mathématiques à leur enfant.

Nirmal Shah, co-fondateur de Countingwell, a déclaré: «La bonne nouvelle est que la plupart des parents croient que leur enfant aime les mathématiques et est généralement curieux à ce sujet. Et pourtant, une majorité d’élèves ont besoin d’un soutien occasionnel ou fréquent pour étudier les mathématiques. Cette contradiction peut s’expliquer par le fait que les enfants ont souvent un rythme d’apprentissage différent et que certains élèves ont besoin de plus de main pour clarifier les concepts et pratiquer les mathématiques que d’autres.

Interrogés sur l’efficacité des cours en ligne au cours de la dernière année, seuls 55% des parents étaient convaincus que la compréhension des mathématiques de leur enfant s’était améliorée dans les cours en ligne. Pourtant, 71% des parents ont déclaré que leur enfant avait souvent des doutes ou des questions après avoir étudié les mathématiques dans les cours en ligne de l’école. Près des deux tiers (66%) des parents ont également déclaré que leur enfant étudiait les mathématiques pendant plus de 30 minutes chaque jour en dehors de la salle de classe.

Disponible sur iOS et Android, Countingwell est une application d’apprentissage des mathématiques pour les élèves du collège, qui étudient dans les classes 6-8. En mettant l’accent sur l’apprentissage des mathématiques, les fondateurs de l’application ont déclaré avoir développé une pédagogie unique et exclusive conçue pour renforcer la confiance en soi et surmonter l’anxiété liée aux mathématiques chez les élèves du collège. Countingwell propose également un modèle d’apprentissage unique via des « séances d’entraînement mathématiques » de 20 minutes par jour, conçu pour minimiser le temps d’écran.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.