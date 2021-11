Les protocoles Covid-19 de la F1 devront peut-être être révisés pour éviter une augmentation des infections alors que les pays assouplissent leurs restrictions pandémiques, a déclaré Lewis Hamilton.

Le pilote Mercedes, qui a raté le Grand Prix de Sakhir l’année dernière après avoir contracté le virus, pense que « la plupart des gens qui ne pratiquent pas ce sport, la plupart des gens ne le prennent pas au sérieux ».

Hamilton a 12 points de retard sur le leader du championnat Max Verstappen avec cinq courses à disputer. Pour un pilote de F1, les implications de l’impossibilité de concourir pour cause de maladie sont plus élevées que pour certains autres sportifs, a souligné Hamilton.

« J’ai vu récemment des footballeurs qui s’en fichaient, j’ai lu qu’ils ne s’y étaient pas trop concentrés », a-t-il expliqué. « Et s’ils ratent un match, cela ne fait pas une énorme différence. C’est un peu différent ici.

L’assouplissement de certaines restrictions dans les paddocks et l’augmentation du nombre de fans assistant aux courses pourraient amener la F1 à repenser ses procédures, a déclaré Hamilton. « Nous autorisons les fans à entrer qui ne sont pas testés et maintenant je pense que tous les photographes entrent.

« Donc, je sais que cela l’ouvre davantage, mais je prévois qu’ils devront apporter des changements bientôt car c’est une bulle difficile à garder. »

Le conducteur de Mercedes a déclaré qu’il ne prenait pas encore de précautions supplémentaires mais qu’il continuait à limiter le nombre de personnes avec lesquelles il entre en contact et les événements auxquels il assiste.

« C’est la même chose que cela a été généralement tout au long de l’année », a-t-il expliqué. « J’ai assisté à deux événements cette année. Les deux font vacciner tout le monde et la PCR de tout le monde est testée avant de partir. Mais même ainsi, j’essaie de garder mes distances avec tout le monde quand je suis dans ces pièces.

Sinon, ses protocoles se résumaient à « essayer de faire en sorte que tout le monde autour de moi soit testé de manière cohérente » et à « garder le groupe qui m’entoure très petit.

« Il n’y a qu’Angela [Cullen, his physiotherapist] et Timmy [McGurr, photographer] que j’ai généralement avec moi la plupart du temps. Et puis en essayant de leur souligner à quel point nous sommes encore en danger dans le monde aujourd’hui. »

La pandémie a infecté près d’un quart de milliard de personnes dans le monde et en a tué plus de cinq millions. La F1 en est à sa deuxième des trois courses dans les pays qui ont subi les plus grandes pertes de vies enregistrées en raison de Covid-19. Les États-Unis ont enregistré 740 000 décès – le plus grand nombre de tous les pays – le Mexique en a enregistré 280 000 (quatrième plus élevé) et le Brésil, théâtre de la course de la semaine prochaine, 600 000 (deuxième).

Le rival du championnat d’Hamilton, Max Verstappen, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas du risque d’être contraint de ne pas participer à un tour en raison de Covid-19.

« Si je glisse sous la douche et que je me casse le cou, c’est la même histoire, n’est-ce pas ? Si je sors à Monaco et que je glisse en marchant et que je me casse la jambe, je veux dire, ce n’est pas génial non plus », a déclaré le pilote Red Bull.

« Donc, je ne pense pas vraiment à ces choses. Je continue de faire et de vivre ma vie comme je l’ai déjà été au cours des deux dernières années, bien sûr, avec Covid. »

Au cours de la semaine précédant la dernière manche du championnat, le Grand Prix des États-Unis, un total de 6 014 tests pour Covid-19 ont été effectués dont 12 ont donné des résultats positifs. Six pilotes sur la grille ont été testés positifs pour Covid depuis le début de la pandémie l’année dernière, dont quatre ont dû manquer des courses.

Cas positifs notables de Covid-19 en F1

