La plupart des investisseurs Bitcoin y sont allés cette année, selon Grayscale

S’il y a une chose pour laquelle les marchés haussiers du bitcoin sont bons, c’est d’attirer les investisseurs sur le marché. Cela a été le cas pour tous les rallyes de taureaux précédents et le rallye de 2021 n’était pas différent. Le nombre d’investisseurs qui ont acheté leur premier BTC cette année a été important, dépassant le nombre d’investisseurs qui avaient déjà investi dans la crypto-monnaie.

Grayscale LLC a mené une enquête qui a montré que 2021 a été une année extraordinaire pour les nouveaux investisseurs en bitcoins affluant sur le marché. Plusieurs courses de taureaux cette année ont suscité un intérêt accru de la part des investisseurs individuels et institutionnels et ce fait s’est reflété dans les données collectées par Grayscale.

Lectures associées | La plus grande chaîne de supermarchés de Croatie lance les paiements Bitcoin

55% des investisseurs ont participé cette année

Grayscale LLC a mené une enquête auprès de 1 000 répondants et les résultats ont montré des tendances intéressantes. Selon l’enquête menée à la mi-août, un pourcentage plus élevé de tous les investisseurs en bitcoins vient de commencer à investir cette année.

Sur les 1 000 répondants, un quart (25 %) ont déclaré avoir déjà acheté et possédé du BTC, mais ce qui était le plus intéressant était le fait que 55 % de tous les répondants qui possédaient du BTC ont déclaré avoir commencé à investir dans l’actif numérique cette année.

BTC lance une autre tendance à la reprise | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Cela suit la tendance de croissance de l’actif numérique et des autres crypto-monnaies, les investisseurs pariant sur divers actifs. Un autre espace qui a bénéficié du plus grand intérêt est l’espace DeFi, qui a connu une croissance exponentielle en l’espace d’un an.

Les investisseurs ne peuvent pas ignorer Bitcoin

Le Bitcoin est déjà plus ou moins conventionnel et les réponses à l’enquête ont montré que c’est le cas. Les investisseurs, quelle que soit leur méthode d’investissement préférée, ne peuvent plus ignorer le bitcoin, ni même la promesse que les actifs numériques contiennent à l’avenir. Grayscale a souligné ce fait dans le rapport d’enquête, déclarant qu' »il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs d’ignorer le bitcoin alors que son prix continue d’augmenter ».

Lectures associées | SEC Boss reconnaît que Bitcoin est un concurrent du système bancaire américain.

Environ 80% des personnes interrogées ont également répondu qu’elles étaient susceptibles d’investir dans le bitcoin via un fonds négocié en bourse, indiquant que même ceux qui n’ont pas encore investi dans BTC ont l’actif sur leur radar. Cependant, cela est impossible pour le moment, car la SEC n’a pas encore approuvé de fonds négociés en bourse en bitcoins.

D’autres conclusions intéressantes de l’enquête étaient que davantage d’investisseurs (60 %) étaient disposés à acheter du BTC via une application. En revanche, plus de 75 % des personnes interrogées en 2020 avaient révélé qu’elles préféreraient acheter leurs bitcoins via un échange.

Graphique de TradingView.com