La plupart des joueurs internationaux du Real Madrid ont repris l’entraînement

Le 15 octobre, à Valebedas, l’entraîneur-chef du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a salué le retour de plusieurs joueurs en mission internationale.

Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Eden Hazard et Miguel Gutierrez ont tous repris l’entraînement aujourd’hui et ont tous participé à des séances avec le plus grand groupe.

Les joueurs qui sont revenus aujourd’hui étaient ceux qui jouaient leur football en Europe. Ceux qui jouaient en Amérique du Sud, pour la plupart, ne sont pas encore revenus. Casemiro était déjà revenu tôt, mais Vinicius Jr et Fede Valverde – qui ont tous deux disputé un match hier soir lors de la victoire 4 à 1 du Brésil contre l’Uruguay – rejoindront l’équipe ce week-end. Vinicius Jr n’est pas entré sur le terrain pour le Brésil, tandis que Fede Valverde a joué le 90 complet.

Pendant ce temps, Mariano Diaz s’est entraîné de manière isolée à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, et Dani Carvajal, David Alaba, Luka Jovic, Gareth Bale et Dani Ceballos se sont tous entraînés à l’intérieur.