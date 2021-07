La plupart des lecteurs AC n’ont pas utilisé d’application de recherche de contacts COVID-19

Le dernier long week-end a marqué les vacances du 4 juillet aux États-Unis et, en tant que tel, ce fut une période de voyage intense au cours de laquelle des groupes de personnes plus importants se sont rassemblés plus qu’ils ne l’avaient fait dans un passé récent. Avec l’augmentation des taux de vaccination dans de nombreux pays et l’assouplissement des restrictions de quarantaine dans de nombreux endroits, nous espérons que ces réunions se sont déroulées en toute sécurité pour toutes les personnes impliquées. Pourtant, il y avait probablement eu des interactions entre les porteurs de COVID-19 et ceux qui étaient sensibles à la maladie.

L’année dernière, Google et Apple ont déployé des mises à jour au niveau du système pour permettre aux gouvernements de développer la recherche des contacts COVID-19 en utilisant les ordinateurs omniprésents dans les poches de chacun, nos smartphones. Cela a été fait au niveau du système d’exploitation et ne se limitait pas aux meilleurs téléphones Android ou iPhones. Pourtant, on ne sait pas combien de personnes ont profité de ce service ou combien sont même en mesure de le faire. Ainsi, au cours du week-end, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils avaient pu télécharger et utiliser une application de traçage des contrats.

Étant donné que les applications de recherche de contacts ne sont pas répandues dans de nombreuses régions du monde ou distribuées uniformément dans tous les pays, il n’était peut-être pas très surprenant de découvrir que plus de 50 % des personnes interrogées n’avaient jamais téléchargé l’une de ces applications (47,49 %) ou ne savaient pas que de telles applications existaient même (6,15 %). En outre, 10,34% des personnes interrogées ont déclaré qu’aucune application de recherche de contacts n’était disponible dans leur état, région ou municipalité. Cependant, ce qui nous a surpris, c’est que 32,4% des personnes interrogées ont déclaré avoir téléchargé une application de recherche de contacts et avoir même activé les notifications d’application. C’est une excellente nouvelle, à notre avis!

Utilisez-vous les notifications d’exposition au COVID-19 sur votre téléphone ?

Plusieurs commentateurs ont mentionné qu’ils auraient aimé avoir la chance d’utiliser une telle application. Le lecteur Mindoversoul a déclaré: “Je vis dans le Missouri, notre gouverneur ne croit pas à la science, au gouvernement, à la santé ou à la logique. Nous n’avons pas d’application de traçage covid disponible. Je souhaite que nous le fassions.”

D’autres ont eu la chance d’utiliser une application de recherche de contacts même s’ils étaient déjà vaccinés.

Type_Grey a déclaré: “Californie, résident des États-Unis ici. Oui, j’ai téléchargé l’application COVID de mon état (CA Notify). Je suis vacciné maintenant, mais je le garde quand même si d’autres sont suffisamment responsables pour l’utiliser – puisque j’ai généralement mon Un enfant de 1 an en remorque. Pour tous ceux qui s’intéressent à la mécanique de ces applications, voici un excellent article qui clarifie comment/pourquoi votre vie privée est intacte même si vous en avez une installée.”

Martin Ibert sur Facebook nous a dit qu’il “utilisait l’application allemande Covid Warn depuis quelques semaines après sa sortie. Je pense donc que c’est un oui. J’ai été complètement vacciné depuis, mais je l’utilise toujours, notamment pour afficher mon certificat de vaccination numérique européen.”

Enfin, certains, comme le lecteur nycundrgrnd, ont déclaré qu’ils n’utiliseraient jamais une telle application, soit parce qu’ils ne faisaient pas confiance à l’application, ni à la technologie, ni à leur gouvernement, soit parce qu’ils n’avaient pas peur de la maladie.

C’était un des premiers États à envisager le traçage (NY) et non, je n’ai jamais envisagé de l’utiliser/l’activer dans les paramètres. Le fait qu’il ait été poussé sur des appareils sans consentement était le premier coup. Le 2e avertissement était le manque d’intentions claires quant à savoir qui avait accès aux données produites et le 3e avertissement était mon refus de transmettre volontairement un suivi de localisation aussi complexe à des goûts de Google, Apple et du gouvernement. Le résultat étant un goût de ce fruit enivrerait n’importe laquelle de ces 3 entités. Regardez à quel point le gouvernement américain est devenu avide avec la surveillance du Patriot Act. C’était donc une passe difficile. Je portais mon masque. Je n’ai pas combattu cette science. Éviter les foules dans la mesure du possible. Et j’ai reçu les deux vaccins en mars.

Qu’en pensez-vous? Notre sondage est fermé, mais nous voulons toujours savoir si vous avez eu la chance d’utiliser une application de recherche de contacts ? Si non, le feriez-vous ?

