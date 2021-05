La plupart des lecteurs achèteraient des téléphones avec appareil photo à zoom continu

Crédit: David Imel / Autorité Android

Les objectifs zoom sont assez courants sur les meilleurs téléphones avec appareil photo, et pour une bonne raison. Ils rapprochent des sujets éloignés et une technologie plus récente a considérablement amélioré les fruits de ces appareils photo. L’utilisation de deux caméras zoom dédiées a également aidé les OEM à améliorer la qualité des prises de vue à des niveaux de zoom spécifiques.

Mais cette configuration peut ne pas être nécessaire plus longtemps, du moins pour Samsung. Selon les rumeurs, la série Samsung Galaxy S22 pourrait offrir encore plus d’avancées en matière d’imagerie, avec une caméra à zoom continu prévue pour l’inclusion. Cela signifie que l’entreprise pourrait s’en tirer en utilisant une seule caméra à zoom pouvant s’étendre sur plusieurs plages de zoom.

À cette fin, nous avons demandé aux lecteurs s’ils achèteraient un téléphone avec un tel appareil photo. Voici ce que vous nous avez dit.

Achèteriez-vous un téléphone avec une caméra à zoom continu?

Résultats

Plus de 54% des électeurs sont catégoriques sur le fait qu’ils achèteraient un téléphone avec la technologie, en cochant la case «oui, bien sûr».

Tout le monde n’est pas encore convaincu par les caméras à zoom continu. Un peu moins de 36% des répondants nous ont dit qu’ils devraient vérifier la qualité de la caméra et le coût de l’appareil avant de prendre une décision.

Dans l’ensemble, moins de 10% des lecteurs sont satisfaits des capacités de zoom actuelles de leur smartphone ou ne se soucient pas du tout du zoom.

Voici ce que vous nous avez dit

Wongwatt: Je suis intéressé même si je déteste l’Android de Samsung. S’ils parviennent à mettre cela sur un appareil plus petit que les modèles Ultra actuels, je devrai peut-être donner mon argent à Samsung.Painfully_Candid: Je déteste juste la taille des appareils Ultra. Heck, le S10 de base est trop grand tel quel. Mais en ce qui concerne les caméras, personne ne fait un excellent travail. Et si quelqu’un ne peut pas construire un appareil photo tellement supérieur que personne ne le nierait, alors c’est essentiellement un tirage au sort.MM_Rafez: Je dirais de ne pas jouer avec le 10x à moins que le zoom ne puisse dépasser 10x. Je pense que l’objectif à zoom variable devrait être compris entre 2x et 5x. Comme il s’agit d’une nouvelle technologie, je pense qu’il ne sera pas possible de donner un objectif 2x-10x.Setebos: Je sais que nous parlons de téléphones mobiles ici et que cela peut en fait être une fonctionnalité utile, mais je voudrais juste souligner que le premier Les objectifs sont toujours supérieurs aux objectifs zoom des vrais appareils photo. Si vous voulez la meilleure qualité et des ouvertures plus larges, les objectifs à focale fixe sont la solution. Les zooms sont pratiques lorsque vous ne pouvez pas changer d’objectif.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur la technologie de l’appareil photo Samsung Galaxy S22 ou les résultats de ce sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.