La plupart des lecteurs utilisent à peine le mode panorama sur leurs téléphones

De nos jours, le mode Panorama est inclus dans la plupart des applications de caméra pour smartphone. Bien que le mode vous permette de filmer des scènes plus larges que d’habitude, il est encombrant. Enterré dans certaines applications, il est également assez facile à oublier.

Cela dit, nous vous avons demandé dans ce sondage à quelle fréquence vous utilisez le mode panorama sur votre téléphone. Voici ce que vous nous avez dit.

À quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé le mode panorama sur votre téléphone?

Résultats

La majorité des quelque 1 500 lecteurs interrogés n’ont pas utilisé le mode panorama depuis plus d’un an ou n’ont jamais utilisé le mode. Un peu plus de 50% des répondants appartiennent à l’une de ces deux catégories. Notamment, 14,5% de nos lecteurs sont des utilisateurs réguliers du mode panorama sur leurs appareils. Ces répondants l’ont utilisé au cours de la «semaine dernière». Environ 22% des lecteurs sont des utilisateurs moins fréquents du mode panorama, l’utilisant au cours des «derniers mois». Un peu moins de 14% des lecteurs se souviennent avoir utilisé le mode au cours de «l’année dernière».

La chute de la grâce du mode Panorama est compréhensible. C’était une astuce logicielle extrêmement utile pour les téléphones à objectif unique. Mais alors que de plus en plus d’appareils généraient plusieurs baies de caméras, y compris des prises de vue grand angle dédiées, le mode panorama est apparemment tombé au bord de la route.

Cependant, certains appareils photo ultra-larges ne remplacent pas directement le mode panorama. Ces lecteurs étaient en pleine force dans la section des commentaires.

Voici ce que vous nous avez dit

Resuna: Je ne vois pas les modes grand angle et panorama comme des vues alternatives de la même chose. Le mode Panorama vous permet d’atteindre une sphère complète de 360 ​​× 180, ce que vous ne pouvez obtenir dans aucune vue à un seul objectif. Regarder un panorama, c’est presque comme y être. Chris JK: La semaine dernière, j’ai utilisé la caméra ultra-large de mon S21 en mode panorama pour capturer le coucher de soleil dans mon jardin. Le premier téléphone que j’ai eu avec un appareil photo ultra-large, et bien qu’il soit utile, j’ai trouvé qu’il n’est pas toujours assez large pour la tâche, mais le faire fonctionner en mode panorama rend quelque chose de très spécial. Farhan Ahmad Tajuddin: La dernière fois que j’ai utilisé le mode panorama sur mon téléphone, c’était comme avant la pandémie COVID-19. Maintenant que j’ai une caméra à 360 degrés, je ne pense pas que je vais retourner en mode panorama. Joe Black: Je connais quelques personnes qui l’utilisent de temps en temps, mais pour moi? Je suis plus que bien avec large et ultra-large pour mes clichés. Brian Fowler: Je pense qu’il y a plus de 5 ans. Je pense sur mon LG G3. Aris Routis: Je me fiche des prises de vue panoramiques. Je préfère la bonne utilisation des prises de vue grand angle.

Voilà pour notre sondage en mode panorama. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres commentaires sur les résultats du sondage du mode panorama sur les téléphones, déposez-les dans les commentaires.