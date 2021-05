La plupart des programmes de protection sociale phares du Centre suivent le rythme malgré le ralentissement

Par exemple, environ Rs 31 000 crore ont été transférés aux femmes titulaires de compte Jan Dhan au cours du dernier exercice en tant que secours Covid.

Malgré la pénurie de ressources due au ralentissement économique, qui s’est aggravé après l’épidémie de Covid-19, le Centre a largement maintenu l’élan des dépenses consacrées à ses programmes phares ces dernières années, en particulier au cours de l’exercice21. En fait, les dépenses se sont accélérées sur le régime de garantie de l’emploi rural (MGNREGA) et les régimes sur les maisons pucca pour les pauvres (PM Awas), l’aide sociale aux sections les plus faibles (NSAP) et PM-Kisan, dans le cadre desquels environ 10 crore reçoivent 6 000 roupies par an.

En termes de réalisation physique, certains projets ont atteint ou approchent des niveaux de saturation – il s’agit notamment de la mission Swachh Bharat (100%) conçue pour fournir des toilettes pour les ménages et de Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, destinée à construire des routes praticables par tous les temps. habitations non connectées.

Saubhagya, le schéma de raccordement électrique à tous les ménages a également atteint l’objectif (près de 100% d’électrification) tout comme le schéma DBT-GPL. Cela explique les dépenses plus faibles pour ces régimes au cours des deux dernières années – l’allocation budgétaire pour le régime DBT-GPL au cours de l’exercice 22 représente près de la moitié de ce qui avait été prévu au cours de l’exercice 21. Bien entendu, la subvention sur le GPL a également été considérablement réduite ces dernières années, privant en partie la population cible de l’avantage escompté.

Dans le cadre du programme de Jan Dhan, 42,37 crores de personnes ont ouvert des comptes bancaires sans fioritures, mais une partie de ces comptes sont inactifs même si pendant la période post-pandémique, ces comptes ont permis au gouvernement de transférer de l’argent aux défavorisés. Par exemple, environ Rs 31 000 crore ont été transférés aux femmes titulaires de compte Jan Dhan au cours du dernier exercice en tant que secours Covid.

De nombreux projets tels que MGNREGA, Ujjwala, NSAP et PM Awas Yojana ont connu un grand bond en termes de réalisations physiques et financières au cours de l’exercice 21, car le Centre a fourni une aide supplémentaire aux personnes touchées par Covid-19 (voir graphique).

Même si les dépenses consacrées à ces programmes sont restées robustes, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de recettes, le Centre s’est efforcé récemment d’améliorer la qualité des dépenses en augmentant les dépenses d’investissement budgétaires de 30% par an à Rs 4,39 lakh crore en FY21RE.

Pour FY22, le Centre a alloué Rs 5,54 crore lakh pour capex, ce qui est 26% plus élevé que FY21RE.

