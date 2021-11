La plupart des propriétaires comptent sur les ventes de vacances pour survivre

En cette période des Fêtes, votre décision de « magasiner petit » pourrait aider votre magasin local préféré à garder ses portes ouvertes une autre année.

C’est selon les 523 propriétaires de petites entreprises interrogés par American Express en octobre, dont 78% ont déclaré que leurs ventes de vacances cette année détermineront probablement s’ils peuvent rester à flot en 2022. Pour compliquer davantage le problème, ils devront surmonter des défis. comme des étagères vides et des pénuries de personnel pour le faire.

Samedi marque la 12e année de la campagne Small Business Saturday d’American Express, qui aide à orienter les acheteurs vers les petites entreprises lors de l’un des week-ends de magasinage des Fêtes les plus occupés de l’année. La campagne de cette année arrive à un moment crucial pour bon nombre de vos magasins locaux préférés, qui se remettent encore des fermetures généralisées de Covid de l’année dernière et des problèmes de chaîne d’approvisionnement qu’ils ont causés.

« Cette année, en particulier, il y a beaucoup d’incertitude », a déclaré à CNBC Make It, Ali Rose VanOverbeke, propriétaire du vendeur de lunettes Genusee, basé à Flint, dans le Michigan.

L’année dernière, environ 33 % d’entreprises de plus ont fermé qu’au cours d’une année typique, selon une étude de la Réserve fédérale américaine. Et tandis que le paysage économique s’est amélioré en 2021, les petits détaillants sont désormais aux prises avec une liste de nouveaux obstacles, de la hausse de l’inflation aux pénuries de main-d’œuvre persistantes.

VanOverbeke dit qu’une combinaison d’inflation et de pénurie de main-d’œuvre parmi les fournisseurs de Genusee l’a forcée à augmenter certains de ses prix, et elle ne sait pas si les consommateurs seront prêts à payer un supplément.

Heureusement pour elle – et d’autres comme elle – cette saison de magasinage des Fêtes devrait être l’une des records. Les acheteurs américains dépenseront probablement plus de 843 milliards de dollars en achats de vacances en novembre et décembre, ce qui serait un record et une augmentation de plus de 8,5% par rapport à 2020, selon la National Retail Federation.

Une grande partie de la hausse attendue cette année pourrait aller aux petites entreprises. L’année dernière, les acheteurs américains ont dépensé un total de 19,8 milliards de dollars auprès de détaillants et de restaurants indépendants le samedi des petites entreprises, selon une estimation d’American Express, en légère hausse par rapport aux 19,6 milliards de dollars de 2019.

L’enquête d’octobre d’American Express a interrogé 1 013 adultes américains et a révélé que 80 % d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient susceptibles de « magasiner petit » à un moment donné pendant la période des fêtes. Un autre 42% ont déclaré qu’ils prévoyaient spécifiquement de faire leurs achats dans une petite entreprise le samedi des petites entreprises.

« Je m’attends à gagner de l’argent », déclare Ashley Rouse, propriétaire de la société de confitures végétaliennes Trade Street Jams, basée à Brooklyn, New York. « Nous verrons toujours une augmentation énorme [in sales] avec des vacances et des cadeaux. C’est donc une grosse saison [and] nous nous y sommes préparés. »

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Pourquoi les magasins locaux sont importants le Black Friday et le Cyber ​​Monday : « Les petites entreprises se perdent dans le mélange »

Comment les propriétaires de petites entreprises font face à la pandémie de COVID-19