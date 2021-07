La plupart des salles de cinéma de Delhi, les théâtres restent fermés malgré l’approbation de la réouverture

Les cinémas PVR sont toujours fermés et devraient accueillir du public ce vendredi (Photo : IE/Jasbir Malhi)

Les cinémas de Delhi sont restés en grande partie fermés même après que la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a autorisé les salles de cinéma à rouvrir à 50% de leur capacité à partir de lundi. Les salles de cinéma ont été fermées lorsque la deuxième vague de COVID a frappé le pays à la mi-avril et ont été autorisées à rouvrir après trois mois.

Malgré les commandes, les théâtres sont toujours très craintifs dans leur démarche pour rouvrir leurs portes au public. Les cinémas PVR sont toujours restés fermés et devraient accueillir du public ce vendredi, a indiqué un employé des cinémas PVR. Il a déclaré que nous attendions toujours la confirmation de la date à laquelle nous pourrons commencer à fonctionner et accueillir le public. Ce vendredi, nous avons une nouvelle sortie et nous ouvrirons peut-être des salles alors”, a-t-il ajouté. Les cinémas PVR de Delhi comptent une soixantaine d’écrans.

Le cinéma Delite de Darya Ganj, l’un des théâtres les plus emblématiques et les plus anciens, est toujours fermé et se montre prudent quant à la réouverture d’un. Ils devraient ouvrir leurs portes au public plus tard cette semaine. Janmajeya Verma, Delite Cinema, a déclaré que nous avions fait tous les préparatifs nécessaires et que nous avions également complètement désinfecté l’espace. L’endroit est maintenant prêt à fonctionner à 50 pour cent de sa capacité. Nous prendrons cependant l’appel plus tard cette semaine lorsque nous pourrons accueillir le public. Il a également dit que puisqu’il n’y a pas de nouvelles versions, nous pourrions montrer une version plus ancienne au public. Nous n’avons toujours rien de concret à dire, peut-être que d’ici vendredi les choses seront plus claires, a-t-il conclu.

Le cinéma indien, tout comme d’autres secteurs majeurs de l’économie, a été durement touché l’année dernière par la pandémie. L’industrie a subi de lourdes pertes avec des salles de cinéma et des cinémas fermés dans la plupart des régions du pays. Même après la réouverture des salles de cinéma à 50%, les gens étaient toujours inquiets à l’idée de regarder des films dans les salles en raison du risque de transmission. Cette fois aussi, malgré les commandes, les théâtres hésitent et pourtant n’ouvrent pas leurs portes au public.

Le cinéma Inox est également fermé et devrait être opérationnel d’ici vendredi, a déclaré un employé des cinémas Inox. Il a en outre déclaré aux journalistes qu’ils avaient reçu une directive du siège social selon laquelle nous ne serons opérationnels que plus tard ce vendredi. Des mesures de sécurité ont été prises et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau le public, a-t-il ajouté. Espérons que nous aurons quelque chose à diffuser à l’écran vendredi, a conclu l’employé. Les cinémas Inox ont un multiplexe à Nehru Place et un théâtre à écran unique est également présent à Jangpura, entre autres.

