La plupart des utilisateurs d’Android veulent une fonction de suivi anti-application de type Apple

Apple a récemment présenté sa fonction controversée de transparence du suivi des applications sur iOS. Si elle est activée, la fonctionnalité axée sur la confidentialité empêche les applications de vous suivre sur le Web et d’autres applications tierces. Cela signifierait en fin de compte que les utilisateurs auraient plus de contrôle sur la façon dont les entreprises partagent leurs informations personnelles pour le ciblage publicitaire. Cela signifierait également que les gens voient moins d’applications nécessaires. Mais les publicités personnalisées qui sont parfois utiles peuvent également prendre un coup.

Avec iOS 14.5, Apple donne aux utilisateurs d’iPhone le choix de désactiver le suivi des applications. Nous avons donc demandé à nos lecteurs s’ils souhaitaient également une fonction de suivi anti-application similaire sur Android. Nous avons donné aux lecteurs trois options parmi lesquelles choisir. Voici comment ils ont voté dans notre sondage.

Android devrait-il implémenter une fonctionnalité de transparence du suivi des applications de type Apple?

Nous avons publié notre sondage sur la fonctionnalité de suivi des applications sur notre site Web, Twitter et YouTube et avons reçu un total de 35 848 votes sur toutes les plates-formes. La pensée retentissante de la plupart des utilisateurs d’Android que nous avons interrogés est qu’ils veulent également une fonction de transparence de suivi des applications de type Apple sur leur téléphone.

86% de tous les répondants ont préféré avoir la fonctionnalité sur Android et ont estimé que c’était un pas dans la bonne direction pour la confidentialité. Pendant ce temps, 8,7% ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la façon dont les choses se déroulent actuellement sur Android en ce qui concerne le suivi basé sur les applications.

À peine 5,35% du nombre total de personnes interrogées ont déclaré ne pas se soucier des applications qui les suivaient sur le Web et d’autres applications.

Vos commentaires

Glenn Gore: Je suis suffisamment suivi par Google, et autres, je suis reconnaissant d’avoir la possibilité d’arrêter une partie de ce suivi quand je le souhaite. Et je suis reconnaissant d’avoir la possibilité de le réactiver si jamais j’en ressentais le besoin. OPTIONS, quelque chose que les utilisateurs d’Android ont toujours mentionné sur la raison pour laquelle ce système d’exploitation est si génial, il est donc un peu étrange de faire sauter cette option particulière. Intéressant.

andres_1: Je ne retiendrais pas mon souffle pour que Google implémente cela sur Android… haha

Leif Shantz: J’étais dans le club «je m’en fous», mais avec l’exposition croissante de ce que les entreprises font de mes données, plus je suis prudent, en particulier Facebook.

EasyCare: Apple sait comment commercialiser ses appareils comme respectueux de la vie privée, car ils tirent profit de leur matériel coûteux, et non de la publicité ciblée comme Google. Bien que cette fonctionnalité soit idéale pour les consommateurs, je suis sûr que la majorité d’entre eux ont déjà leurs données exposées par d’autres moyens (médias sociaux à partir d’ordinateurs, e-mails, etc.). Personnellement, je consens à la publicité personnalisée.

Lamar Taylor: Je pense que le mot clé dans cette discussion est «transparence» et non vie privée. Je ne pense pas que quiconque s’attende à une confidentialité totale sur Internet ou sur les réseaux sociaux, mais nous devrions au moins savoir quand les données sont collectées et quelles données sont collectées.

Anthorama: Ils devraient simplement l’implémenter dans les paramètres du téléphone et non dans toutes les applications. C’est absurde et pourquoi ce truc Apple est une blague: vous pouvez toujours suivre tout le monde en utilisant Apple Search Ads, même ceux qui se sont désinscrits.

TheOracle: J’ai voté oui. Cependant, depuis qu’Android a activé DoT Private DNS, cela ne me dérange plus vraiment. Les publicités et les trackers sont bloqués sur tous mes appareils, applications, VPN, routeurs et navigateurs. Ce n’est peut-être pas efficace à 100%, mais c’est très proche. Pour ceux qui ne sont pas aussi obsédés que moi, il devrait être mis à disposition. PS Google et Facebook sont de loin les pires contrevenants dans mes journaux de blocage. Google, cela ne me dérange pas tant que je suis profondément dans leur écosystème, mais je suis aussi impitoyable que possible avec le parasite insidieux appelé Facebook.

Albin: Il ne fait aucun doute que les développeurs d’applications finiront par répondre en limitant les fonctionnalités pour les utilisateurs qui n’acceptent pas. Pour moi, c’est le manque de transparence sur ce qui est agrégé et où il est envoyé ou vendu. Google lui-même a un compromis assez simple entre l’exploration de données et certains excellents services, et je peux les utiliser sous un compte Gmail non commercial, sachant ce que je fais et ce que je n’obtiens pas dans ces conditions. D’autres applications, en particulier celles qui nécessitent une véritable identité personnelle et une carte de crédit, devraient être si claires à ce sujet.

dembow: Arrêtez déjà avec cette propagande de confidentialité. Les utilisateurs d’Apple n’ont plus rien à voir avec leurs appareils inutiles, alors maintenant ils accrochent désespérément les gens dans leur jardin ennuyeux avec cette confidentialité bs. Quelle belle façon de vous vendre un produit invisible. Tout simplement pas.

BlackSh33p: Les fandroïdes aiment souligner comment tout peut être personnalisé sur Android… pourquoi ne pas simplement considérer cette autre fonctionnalité de personnalisation?

Dllemm: Je suis d’accord pour payer pour que le développement de mon système d’exploitation soit moins exploité pour les publicités et d’autres raisons néfastes.

Cela a été discuté il y a des années (empreintes digitales numériques), mais Apple est le seul à le faire. Et même cela a pris beaucoup trop de temps.

MM_Rafez: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Android. Nous devons comprendre que les approches d’Android et d’iOS sont très différentes. Apple annonce son produit comme un produit basé sur la confidentialité, et ils peuvent s’en tirer avec des prix élevés du matériel.

Mais cela ne fonctionne pas avec Android. Les smartphones Android ressemblent davantage à des offres basées sur la valeur (sauf quelques-unes). Ainsi, cela augmentera considérablement les prix des appareils Android.

Raghavendra N: la mise en œuvre d’une telle fonctionnalité par Android aurait également un impact négatif sur la stratégie d’annonces Google. Situation confuse pour Android.

Opemilekan Adesunloye: Je prédis que d’autres fabricants comme Samsung et OnePlus pourraient le faire en premier et peut-être que cela forcera Google à le faire.

Matthew Jardine: La lecture des petits caractères de la politique de confidentialité d’Apple me porte soigneusement à croire qu’ils ne sont pas aussi clairs en ce qui concerne les problèmes de confidentialité qu’ils aimeraient que tout le monde le croie, mais cela étant dit, ils ont fait quelques progrès positifs qui ils utilisent comme preuve de leur position. La transparence du suivi des applications en fait partie. Je suis tout à fait d’accord qu’il devrait être copié par Google, ainsi que la fonction de point orange et vert.

Red Dragon: le suivi n’est pas un problème. Ce n’est pas comme si quelqu’un suivait votre position et était un fluage pour vous traquer. Ils utilisent les données pour vous offrir des remises et essayer de faire de vous un client pour de futurs produits. Il n’y a rien de mal avec le suivi des données. Je ne comprends pas quel est le problème de tout le monde.