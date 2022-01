« La plupart disent que c’est la dernière course de Formule 1 qu’ils regarderont »

Stefan Johansson dit que la plupart des gens à qui il a parlé au sein de l’industrie des courses disent qu’ils ne regarderont plus la F1 après la controverse d’Abou Dhabi.

Près d’un mois après la finale de la saison 2021, la décision de Michael Masi de ne pas suivre le protocole standard sous la voiture de sécurité afin que Max Verstappen soit juste derrière Lewis Hamilton au redémarrage final est toujours très discuté et débattu.

Beaucoup pensent tellement que Hamilton a été injustement privé de son huitième championnat du monde par le directeur de course qu’ils ont exprimé leur réticence à regarder le sport la saison prochaine.

L’ancien pilote Johansson a déclaré que la plupart des personnes au sein de l’industrie qui l’avaient contacté ressentaient cela, bien qu’il ne s’attende pas à ce que ce soit également le cas avec les fans standard.

« Je souhaite juste que cette saison ait pu être décidée de manière équitable », a-t-il déclaré dans son blog.

« J’ai reçu des messages de tant de personnes au sein de l’industrie des courses et ils disent surtout que c’était la dernière course de F1 qu’ils regarderaient.

« Nous aimons tous ce sport, mais il est difficile de s’enthousiasmer lorsque des choses stupides comme celle-ci continuent de se produire.

« Il y a cependant une nette division, les gens qui regardent qui sont plus fans que réellement dans l’entreprise, ils ont tous adoré la façon dont cela s’est terminé, et toutes les personnes qui sont dans l’entreprise sont vraiment contrariées et parlent toutes de se déconnecter et de ne pas s’embêter regarder plus.

« Du point de vue de Liberty, je pense qu’il est assez clair qui sera le vainqueur des deux, j’espère juste qu’il y aura un équilibre raisonnable à l’avenir. »

Jours jusqu’à ce que: Premier test de pré-saison : 45

Deuxième test de pré-saison : 61

Lumières éteintes à Bahreïn : 70#F1 pic.twitter.com/qizPsSQF0L – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 janvier 2022

On ne sait pas très bien si le combat pour le titre 2022 consiste en les mêmes prétendants, les changements de réglementation généralisés pouvant potentiellement bouleverser considérablement l’ordre hiérarchique.

Johansson ne s’attend pas à ce que cela se produise et prédit plutôt qu’après avoir remporté son premier titre, Verstappen démarrera et dominera avec Red Bull.

« Quand McLaren et Honda se sont séparés et que Honda est allé chez Red Bull, j’ai dit que Max, Honda et Red Bull domineraient tôt ou tard… peut-être pour les 10 prochaines années », a-t-il déclaré.

«Je pense que nous voyons le début de cela maintenant.

« Max a remporté le championnat lors de sa première vraie tentative, où il avait une voiture qui lui donnait l’opportunité de gagner, cela devrait inquiéter le reste du peloton car il ne fera que s’améliorer, et il a au moins dix ans piste pour le faire.

« Je crois que c’est le début d’une nouvelle ère. »