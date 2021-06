La plupart exigeraient un prix bas pour le rival Apple One de Google

David Imel / Autorité Android

Google propose plusieurs services qui pourraient facilement être regroupés en un seul abonnement, similaire à Apple One. À l’heure actuelle, les utilisateurs de Google doivent s’abonner à certains services individuellement. Les utilisateurs d’Apple, cependant, peuvent payer pour un seul abonnement pour obtenir un certain nombre de services. Le forfait de ce dernier comprend Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud à son prix de base. Bien que cela puisse fonctionner pour Apple, paieriez-vous pour quelque chose de similaire si Google le proposait ?

Dans un récent sondage, nous vous avons posé cette question. Voici comment vous avez répondu.

Combien paieriez-vous pour une prise de Google sur Apple One ?

Résultats

Apple One commence à 14,95 $, et c’est sans surprise ce que la plupart des lecteurs seraient prêts à payer pour un service similaire de Google. Plus de 60 % des personnes interrogées considèrent qu’un prix compris entre 10 $ et 15 $ est le bon choix pour un service comprenant YouTube Music, 100 Go de stockage Google Drive, Google Play Pass et YouTube Premium. Seuls 16,5% des lecteurs seraient prêts à perdre entre 1 et 4 $ de plus pour ce forfait.

Fait intéressant, l’option suivante la plus populaire était « 40 $ ou plus ». Nous ne savons pas tout à fait si ces personnes interrogées ont lu le contexte de notre sondage, mais il est intéressant de noter que près de 8 % des lecteurs abandonneraient ce montant sur le concurrent Apple One le moins cher de Google.

D’après les commentaires, nous avons peut-être laissé de côté une option. Quelques lecteurs ne sont pas prêts à payer un centime pour le bouquet de Google. Lisez quelques anecdotes de lecteurs ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

naduh : Où est l’option pour 0 $ ? Personnellement, je ne pense pas que les produits de Google soient assez bons pour sortir de leur poche. De plus, pourquoi dépenserais-je de l’argent pour un produit que Google tuerait après un an ou deux. Johnny Ravioli : 0 $. Rick45TX : Si l’on pouvait croire que Google ne fouinerait pas dans le stockage associé et ne suivrait pas ce que l’on a utilisé pour les services, je pourrais l’envisager. Mais comme c’est *c’est* Google, je n’ai aucun moyen de payer. Guy_Jorgen_Gold : Le coût de tous ces services combinés est d’environ 20$, donc évidemment moins. EasyCare : cela arrivera-t-il un jour ? De nombreux services Google vont et viennent. Même s’ils sont présents, ils sont cloisonnés et ne fonctionnent pas bien les uns avec les autres. sachouba : Pourquoi serais-je prêt à payer pour tout cela ? Le seul service payant est Google Drive. Si tous les autres services sont gratuits avec un abonnement Google Drive, pourquoi pas, mais sinon, je m’en tiendrai à Spotify et YouTube Vanced.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de les déposer dans les commentaires ci-dessous.