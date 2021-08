La pluralité des Américains dit toujours que le gouvernement ne devrait pas censurer le discours en ligne ⋆ 10z viral

Même après des années de médias et de politiciens libéraux appelant à la censure du discours en ligne, une pluralité d’Américains continuent de dire que le gouvernement ne devrait pas intervenir – même au prix de fausses informations qui se faufilent.

Une nouvelle étude du Pew Research Center montre que malgré une attaque de la gauche contre la liberté d’expression en ligne, un plus grand pourcentage d’Américains affirment toujours que les droits d’expression du premier amendement sur Internet devraient être protégés contre l’intervention du gouvernement. Une pluralité d’adultes américains (50 %) déclarent que « la liberté d’information doit être protégée, même si cela signifie que de fausses informations peuvent être publiées », alors que seulement 48 % déclarent que « le gouvernement américain devrait » restreindre la parole en ligne « même liberté d’information.

Pew a mené une enquête auprès de 11 178 adultes américains entre le 26 juillet et le 8 août 2021. Elle a révélé que 48% “disent que le gouvernement devrait prendre des mesures pour restreindre les fausses informations, même si cela signifie perdre une certaine liberté d’accès et de publication de contenu”. Cela représente une augmentation par rapport à 39% en 2018, selon Pew.

À l’inverse, Pew a signalé une baisse de 8 points depuis 2018 des adultes américains qui déclarent que les droits de parole du Premier Amendement en ligne devraient être protégés contre l’intervention du gouvernement. Il n’est pas surprenant que le pourcentage d’Américains qui « disent que le gouvernement devrait prendre des mesures pour restreindre les fausses informations en ligne » soit plus élevé qu’en 2018, compte tenu du barrage constant de la gauche pour étouffer les informations en ligne qu’ils jugent fausses.

L’étude de Pew admet que de plus en plus d’Américains souhaitent que le gouvernement ne touche pas au flux d’informations en ligne. Pourtant, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a indiqué lors d’une conférence de presse le 15 juillet que le gouvernement fédéral avait « augmenté la recherche et le suivi de la désinformation », avait « signalé des publications problématiques pour Facebook qui diffusaient de la désinformation » et « aidait à diffuser du contenu de confiance. “

Le président Joe Biden a déclaré que Facebook « tuait des gens » lorsqu’on lui a posé des questions sur la propagation de la soi-disant « désinformation » en ligne concernant COVID-19. Biden est ensuite revenu sur ses commentaires et a blâmé “The Disinformation Dozen”, comme les appelle la gauche, d’avoir “tué des gens”. Biden a déclaré qu’il espérait qu'”au lieu de prendre [his comments] personnellement », Facebook devrait « faire quelque chose contre la désinformation, la oh, la désinformation scandaleuse, la désinformation sur le vaccin ».

De plus, lors de la primaire présidentielle démocrate de 2019, alors candidate à la présidence, la sénatrice Kamala Harris (D-CA) a demandé que Trump soit banni de Twitter.

Un plus grand nombre d’Américains soutiennent la suppression de prétendues informations erronées par les grandes entreprises technologiques. « Une majorité d’adultes (59%) continuent de dire que les entreprises technologiques devraient prendre des mesures pour restreindre la désinformation en ligne, même si cela impose des restrictions sur la capacité des Américains à accéder et à publier du contenu », a rapporté l’étude Pew. “Environ quatre sur dix (39 %) sont d’avis contraire que la protection de la liberté d’information doit primer, même si cela signifie que de fausses allégations peuvent se propager.”

