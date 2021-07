La plus ancienne banque américaine soutient l’échange institutionnel de bitcoins

Bank of New York Mellon (BNY Mellon), la plus ancienne banque des États-Unis, a annoncé qu’elle soutiendrait la nouvelle plateforme institutionnelle d’investissement en bitcoin (BTC), développée par la startup londonienne Pure Digital.

Les deux sociétés travailleront à établir une nouvelle solution complète pour la transaction d’actifs numériques, comme expliqué dans un communiqué aujourd’hui, le 21 juillet.

La nouvelle plate-forme, qui n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire, profitera de l’infrastructure de trading de devises de Pure Digital, une entreprise qui fait partie de cette industrie depuis 2014. L’entreprise estime que cela offrira aux utilisateurs “stabilité, sécurité, transparence et efficacité du capital”.

De son côté, Jason Vitale, Global Head of Currency de BNY Mellon, assure que les crypto-monnaies seront de plus en plus intégrées aux marchés mondiaux dans les prochaines années.

« Cette collaboration est conforme à la stratégie plus large de BNY Mellon visant à développer la capacité des actifs numériques pour les clients tout au long du cycle de vie de l’entreprise », a ajouté Vitale.

Alors que de plus en plus de banques de premier plan rejoignent notre initiative, nous nous rapprochons d’un marché de gros efficace des crypto-monnaies qui conduira finalement à une classe d’actifs plus stable et plus mature. Nous sommes ravis d’accueillir BNY Mellon dans notre initiative. Lauren Kiley, PDG de Pure Digital.

Le mouvement de la banque américaine est conforme à ce qui a été rapporté par CriptoNoticias au début de cette année, lorsqu’il a indiqué que BNY Mellon garderait les crypto-monnaies, en raison de l’intérêt et de la demande de ses clients.

BNY Mellon a promu la garde du bitcoin, de la même manière que d’autres entités financières telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley l’ont fait. Source : elements.envato.

BNY Mellon n’est pas le seul à soutenir Pure Digital

L’expansion et la croissance de Pure Digital ne sont pas seulement soutenues par l’ancienne institution financière.

En effet, le consortium financier State Street, également des États-Unis, s’est associé à Pure Digital pour proposer le trading de crypto-monnaie aux investisseurs, via ses relations bancaires, via la plateforme Currenex de State Street, comme le rapporte CriptoNoticias.

Pure Digital était fondée par Campbell Adams, un expert des marchés des changes qui a créé un centre de change avec l’appui d’un consortium d’une dizaine de banques en 2014.