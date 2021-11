Stablecoins

La plus ancienne banque de Corée utilisera le réseau Hedera pour tester KRW-Stablecoin dans les envois de fonds transfrontaliers

AnTy30 novembre 2021

Shinhan Bank, la plus ancienne banque de Corée, a annoncé l’achèvement d’une preuve de concept utilisant des pièces stables et axée sur les envois de fonds internationaux.

Le PoC est construit sur le réseau Hedera, le grand livre public d’entreprise pour l’économie décentralisée.

Ce partenariat a fait grimper le prix du jeton natif HBAR de Hedera de 10 % à 0,36 $. La pièce de capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars est actuellement en baisse de 36,6% par rapport à son ATH de 0,569 $ il y a trois mois. HBAR 6,81% Hedera / USD HBARUSD 0,35 $

0,026,81 % Volume 164,2 m Variation 0,02 $ Ouvert 0,35 $ En circulation 18,09 b Capitalisation boursière 6,35 b 53 s La plus ancienne banque coréenne à utiliser le réseau Hedera pour tester KRW-Stablecoin dans les envois de fonds transfrontaliers 1 mois Le Stablecoin USDC de Circle est lancé sur le réseau de Hedera Hashgraph 1 mois CME Bitcoin Futures Open Interest crée un nouvel ATH, Ethereum vise à nouveau 4 000 $

Dans son annonce officielle, Shinhan a déclaré qu’il prévoyait de frapper des pièces stables adossées au won sud-coréen (KRW), et que la banque partenaire, Standard Bank en Afrique du Sud, frapperait des pièces stables adossées à leur monnaie locale.

Les utilisateurs pourront acheter des pièces stables à base de KRW et les envoyer sur un compte dans la banque partenaire. Le destinataire recevra ensuite des fonds dans un stablecoin libellé localement et l’échangera contre la monnaie locale.

Les deux banques utiliseront le Hedera Consensus Service (HCS) pour suivre et enregistrer les transactions et confirmer le taux de change au moment de chaque transaction.

La Shinhan Bank, qui sert 20 millions de clients et détient 471 500 milliards de KRW (396,6 milliards de dollars) d’actifs, utilisera le Hedera Token Service (HTS) et le Hedera Consensus Service (HCS) pour tester l’émission et la distribution de pièces stables.

L’idée est de supprimer le processus fastidieux, qui prend généralement de 3 à 7 jours, impliqué dans les transactions transfrontalières et les frais bancaires intermédiaires élevés supportés par les clients, soit l’équivalent de 20 à 80 $ en plus des frais de transfert réguliers. Mance Harmon, PDG et co-fondateur de Hedera a déclaré :

« Les envois de fonds internationaux représentaient un marché énorme de 702 milliards de dollars en 2020, dont 539 milliards de dollars allaient aux pays à revenu faible et intermédiaire. » « Il existe une énorme opportunité de supprimer les intermédiaires et de rendre ce processus considérablement plus efficace et rentable, en obtenant le plus d’argent possible aux personnes qui en ont souvent besoin de toute urgence. »

La plate-forme du réseau Hedera est régie par un conseil qui comprend Boeing, Chainlink Labs, Deutsche Telekom, FIS (WorldPay), Google, IBM, l’Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, Nomura Holdings, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro et autres.

Shinhan a rejoint le Conseil des gouverneurs de Hedera en avril 2021. Avant Hedera, plus tôt cette année, Shinhan a investi dans Korea Digital Asset Custody (KDAC) et a complété une plate-forme de démonstration pour les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) avec LG CNS.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.