La plus ancienne banque de Thaïlande acquiert une participation majoritaire dans l’échange cryptographique local

AnTy2 novembre 2021

Siam Commercial Bank Pcl, la plus ancienne banque de Thaïlande, s’enfonce davantage dans l’espace crypto en acquérant une participation de 51% dans la bourse de crypto-monnaie locale Bitkub pour 17,85 milliards de bahts, soit plus de 537 millions de dollars.

L’accord devrait être conclu d’ici le premier trimestre de l’année prochaine et est en attente d’approbation réglementaire.

Grâce à cette acquisition, la Siam Commercial Bank gagnera « une nouvelle valeur de croissance à long terme dans un nouveau monde financier », a déclaré le directeur général Arthid Nanthawithaya dans un communiqué.

SCBX est le quatrième prêteur du pays en termes d’actifs et prévoit de restructurer et de développer ses nouvelles activités. Il y a quelques mois en septembre, la banque a annoncé la création de SCBX en tant que société mère et d’un fonds de capital-risque d’une taille pouvant atteindre 800 millions de dollars.

À l’époque, le géant bancaire avait également annoncé son objectif d’avoir 200 millions de clients d’ici 2025 dans la région et d’atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de bahts (près de 30 milliards de dollars).

« Nous devions élever Bitkub au niveau mondial, nous nous sommes donc tournés vers un partenaire solide comme SCB pour nous aider à atteindre notre objectif plus rapidement et de manière plus durable », a déclaré Jirayut Srupsrisopa, fondateur et PDG de Bitkub.

En août, le cinquième prêteur du pays, Bank of Ayudhya Pcl (BAY), a également participé au tour d’investissement de 41 millions de dollars dans l’échange cryptographique Zipmex. Plus tôt cette année, une autre banque Kasikornbank Pcl a déployé un service pour les offres de jetons numériques.

« Si nous ne restons pas proches, la technologie sera plus éloignée de la banque », a déclaré Sam Tansakul, directeur général de Krungsri Finnovate, la branche capital-risque de BAY à l’époque.

