La plus ancienne banque de Thaïlande haussière sur DeFi

Après la conférence virtuelle REDeFiNE TOMORROW 2021, Mukaya “Tai” Panich, directeur des investissements de la division des risques de la Siam Commercial Bank SCB 10X, a indiqué pourquoi il était optimiste sur la finance décentralisée (DeFi).

«Nous espérons que nous pourrons sensibiliser et aider à éduquer sur DeFi parce que nous ne voulons pas que les gens investissent dans DeFi sans vraiment comprendre. Ils doivent comprendre les fondamentaux et les perspectives et les produits qu’ils utilisent.

Très importante, la Siam Commercial Bank, la plus ancienne banque de Thaïlande, créée par statut royal en 1907. Elle consolide sa réputation de sponsor fort des technologies financières innovantes.

De même, SCB 10X est le bras de risque de SCB. Et il se concentre principalement sur l’investissement dans des services financiers de base sur Blockchain, tels que DeFi et les crypto-monnaies.

Soit dit en passant, REDeFiNE TOMORROW 2021, est un sommet virtuel mondial DeFi et Blockchain qui s’est tenu les 22 et 23 juillet. Ce qui a réuni certains des leaders les plus éminents de l’industrie de la crypto-monnaie et de la DeFi, dont le PDG de Binance Changpeng (CZ) Zhao, le PDG de Compound Labs Robert Leshner. Aussi, le PDG d’Aave, Stani Kulechov, le PDG de Circle Jeremy Allaire et le PDG de Fireblocks Michael Shaulov.

Pourquoi le SCB 10X est-il haussier sur la finance décentralisée ?

Selon Mukaya « Tai » Panich : « La raison pour laquelle nous voulons investir dans DeFi et faire partie de l’écosystème est que nous voulons comprendre et capitaliser sur DeFi. Compte tenu de son potentiel d’impact significatif sur le secteur financier.

De plus, il a ajouté : « Je peux voir un monde où DeFi peut alimenter le back-end des sociétés financières traditionnelles. Les sociétés de financement traditionnelles pourraient potentiellement mener des activités orientées client, telles que l’acquisition de clients, en leur fournissant une interface simple, facile à comprendre et intégrée.

De son côté, DeFi peut booster le back-end, pour réduire les temps de transaction, réduire les coûts, augmenter la transparence, réduire les délais de règlement, entre autres. Pour que cela se produise, je pense que les sociétés financières traditionnelles comme nous devraient activement explorer, investir et adopter DeFi.

En ce qui concerne le domaine dans lequel les investissements dans DeFi seront concentrés, il existe deux principaux:

Investissez dans des projets parallèles à la finance traditionnelle, afin que nous puissions apprendre à le faire de manière décentralisée. Enseignez également à la startup les meilleures pratiques que nous avons développées dans le monde de la finance traditionnelle Investir dans l’infrastructure DeFi.

La DeFi doit-elle être entièrement réglementée ?

À cet égard, Arak Sutivong, PDG de SCB 10X et président de Siam Commercial Bank (SCB) déclare que DeFi ne peut pas être entièrement réglementé. Offrant un aperçu de la façon dont vous voyez l’avenir de la finance décentralisée (DeFi), en ce qui concerne la question controversée de la réglementation.

En fait, dans son discours d’ouverture au deuxième Sommet mondial DeFi virtuel de SCB 10X, REDeFiNE, Arak Sutivong a souligné que : « À l’heure actuelle, DeFi a fait irruption dans la société pour de nombreuses raisons.

Notamment, en termes de croissance, il a souligné que le secteur avait été multiplié par dix au cours des six derniers mois. Avec plus de 100 milliards de dollars de valeur totale bloqués dans l’écosystème DeFi cette année.

Cependant, avec tout ce développement, Sutivong a souligné que divers problèmes continuent de hanter l’industrie naissante. Notant qu'”il y a des sujets de préoccupation comme la fraude que nous entendons sans cesse aux actualités”.

DeFi, par définition, ne peut pas être entièrement réglementé. Au lieu de cela, il doit y avoir un cadre sur la façon dont DeFi peut s’intégrer au reste de l’écosystème financier. »

Enfin, Siam Commercial Bank, plus que centenaire, continue d’être dans l’air du temps. Et il est conscient des avantages potentiels que Blockchain et d’autres développements fintech peuvent offrir au pays.

Je termine avec cette phrase de John Kenneth Galbraith : « Le processus par lequel les banques créent de l’argent est si simple que l’esprit le rejette.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport