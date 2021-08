La plus coquette, Maribel Guardia a l’air dans une tenue sportive

La plus coquette, Maribel Guardia regarde dans une tenue sportive | INSTAGRAM

Dans les coulisses, le jolie actrice Oui maquette Maribel Guardia, a partagé une image charmante où elle présume qu’elle répète avec Albertano pour l’un des projets qu’elle aime le plus faire, et maintenant, avec d’excellentes nouvelles pour elle et tous ses fans.

Il s’avère que, le charismatique costaricain va s’incarner “Madame Inès” dans la nouvelle saison de “Le Tenorio comique” Cela sortira le 13 août prochain, c’est vrai, comme vous le lisez, cette fois ce ne sera pas Andrea Escalona, ​​​​ni Ninel Conde, mais Maribel elle-même qui jouera dans la nouvelle saison de la pièce en question.

Ces informations ont été diffusées par le biais du Programme Venez La Alegría, où étant donné la nouvelle, Guardia s’est déclaré plus qu’heureux d’avoir l’opportunité de jouer “Doña Inés” pour la première fois dans cette comédie.

“Je ne peux pas m’arrêter de rire. Si je devais payer pour être dans ce chantier de construction, j’aurais payé “, a déclaré l’actrice en assurant qu’ils la cherchaient depuis longtemps, de cette façon elle l’a mentionné : ” Ils m’ont appelé plusieurs fois et nous n’avons jamais été d’accord et finalement c’est arrivé et je suis très heureuse », a-t-elle déclaré lors d’une répétition avec Daniel Bisogno et les frères « Mascabrothers ».

Par contre, la jolie mère de Julián FigueroaIl se dit heureux de la réouverture du théâtre et que l’industrie du divertissement a été l’une des plus touchées par l’urgence sanitaire mondiale, qui affecte toujours une grande partie du pays.

« Nous sommes l’un des secteurs les plus touchés. Danseurs, chanteurs, maquilleurs, coiffeurs… nous sommes tous des articles de luxe pour les gens à la maison quand ils veulent s’amuser, mais s’il n’y en a pas », a-t-il déploré.

De même que Maribel Guardia a avoué que la situation actuelle du pays n’est pas la seule chose qui l’inquiète, mais que depuis longtemps elle n’arrive pas à bien dormir, tout semble indiquer que depuis que sa mère a perdu la vie, un fait qui s’est produit quand elle avait 9 ans, l’actrice et danseuse n’a pas pu effacer cette image de sa mémoire.

Bien qu’elle ait eu recours à l’un ou l’autre des spécialistes du sommeil, elle assure qu’ils n’ont pas pu l’aider dans son intégralité puisqu’ils le prescrivent comme s’il s’agissait d’une personne normale, et c’est que Maribel ne se considère pas comme une personne ordinaire depuis son métier Il exige beaucoup de lui, en termes d’apparence physique, de charisme et de talent évident aussi bien sur scène que derrière les caméras.